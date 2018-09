Mamou : un Espagnol arrêté pour trafic d’espèces protégées.

Suite à un mandat d’amener émis par le parquet du tribunal de première instance de Mamou, un citoyen espagnol a été arrêté par les services de sécurité ce samedi 22 septembre dans sa résidence à Room sur les îles de Los. Carlos Corcès Bistamante puisqu’il s’agit de lui a été déféré à Mamou, a-t-on appris des sources judiciaires.

Rencontré, Elhadj Sidiki Camara,, procureur de la république prés le tribunal de première instance de Mamou apporte des précisions: « à la date du 20 septembre 2018, notre parquet a été saisi par une dénonciation de la direction nationale des eaux et forets pour délits d’abattage d’espèces animales protégées, détention, circulation et commercialisation d’espèces animales intégralement protégées. Une mission de la compagnie de gendarmerie territoriale de Mamou appuyée par les officiers du ministère de l’environnement s’est rendue à Sabouya un secteur du district de Farenta dans la sous préfecture de Soya. Les constations faites par la mission révèle ceci : abattage d’espèces animales intégralement protégées, détention, circulation et commercialisation d’une tête de cob de fassa, une tête de buffle, trophées d’espèces animales intégralement protégées par le code de protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse. Aussi, trois fusils à canon rayé ont été saisis. La mission a interpellé sur le champ un premier suspect nommé Mohamed Camara avec qui les objets cités ont été saisis. Au cours de sa première comparution, Mohamed Camara a cité un citoyen espagnol qui se trouvait aux iles de Room. C’est ainsi que sur nos réquisitions, le juge d’instruction a décerné un mandat d’amener contre ledit citoyen espagnol à la date du 21 septembre 2018. La DPJ de Conakry a exécuté le mandat. L’espagnol a été arrêté. Sur instruction de Monsieur le procureur général, il a été conduit ce jour samedi devant notre parquet. Le juge d’instruction l’a inculpé pour les mêmes faits et l’a placé sous mandat de dépôt. Tous les deux seront détenus à la maison centrale de Mamou pour les besoins de l’information judiciaire ouverte »,explique-t-il.

Selon certaines personnes, ce citoyen espagnol opère sur le terrain depuis des années et dispose d’un parc dans la brousse « il pratique la chasse sur safari. Il bénéficierait de la complicité des cadres du haut niveau » rapporte-t-on.

Affaire à suivre.