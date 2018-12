Manif à Labé : des élèves descendent dans la rue

Alors que les cours reprenaient progressivement depuis quelques jours dans les établissements d’enseignement privés et publics de la commune urbaine de Labé, des manifestation contre toute attente, ont été enregistrées dans la matinée de ce lundi 03 décembre 2018. C’est précisément, aux complexes scolaires Wouro et Hoggo M’bouro où des jets de pierres ont été enregistrés, a appris Guinéenews©.

Un mouvement vite réprimé par les forces de défense et de sécurité, mais qui a néanmoins contaminé les autres écoles qui n’ont trouvé mieux que de libérer les enfants afin d’éviter toute violence.

Bah Mamadou Saliou du lycée Wouro explique : « Nous avons juste été empêchés de suivre les cours par des élèves venus spécialement pour nous perturber en jetant des pierres sur les toitures. Donc, comme vous le constatez, il y a eu aussitôt paniqué et tous les élèves sont sortis. »

Au complexe scolaire Hoggo M’Bouro de Labé, nous avons tendu notre micro à Mamadou Maladho Baldé, élève. « On est venu aujourd’hui, dès qu’on est rentré, c’est un pick-up de la sécurité qui est passé. Le proviseur nous a dit de rester calmes qu’ils sont venus nous sécuriser. Ensuite, je ne sais pas si ce sont des élèves ou des délinquants qui nous ont lancé des pierres et on est sorti », soutient-il.

Aux dernières nouvelles, c’est toutes les écoles du centre urbain qui ont été paralysées par le même mouvement qui s’est vite élargi comme une traînée de poudre dans la ville.