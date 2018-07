Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un Consultant pour la revue des programmes de formation en santé

SOUS-PROJET D’APPUI A L’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE DES DIPLOMES EN SANTE / AISDS

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LA REVUE DES PROGRAMMES DE FORMATION EN SANTE.

Sous-projet d’Appui à l’Insertion des Diplômé(e)s en Santé (AISDS)

Institut René LEVESQUE et partenaires (Institut d’Etudes et de Gestion Fayol PLUS, CMC Ratoma, Aide et Action Sanitaires et Centre National de Formation Sociales Appliquée Jean Paul 2

Financement : Fonds Compétitif pour les Compétences et l’Employabilité / BOCEJ

JUILLET 2018

Date début : 21/07/2018 Date Limite : 04/08/2018

No. de référence selon le PPM: C02/RLFP/2018

Client: Institut René LEVESQUE et partenaires (Institut d’Etudes et de Gestion Fayol PLUS, CMC Ratoma, Aide et Action Sanitaires et Centre National de Formation Sociales Appliquée Jean Paul 2

Type : Sollicitation de manifestations d’intérêt

Titre : Recrutement d’un Consultant Individuel pour adapter les programmes de formation de l’OOAS conformément aux réalités des entreprises professionnelles.

Le consortium René LEVESQUE et partenaires a obtenu une subvention de 400 000 USD du Fonds Compétitif pour les Compétences et l’Employabilité (FCCE) du projet BoCEJ/IDA pour le financement de son Projet «Appui à l’Insertion Socioprofessionnelle des Diplômé(e)s en Santé (AISDS)»

Les services de consultant comprennent l’adaptation des programmes de formation de santé de l’OOAS conformément aux réalités des entreprises professionnelles. Ces programmes sont : Sage-femme, Infirmier d’Etat, Technicien de Santé publique, Préparateur de pharmacie, Technicien de laboratoire.

La coordination du sous-projet invite les consultants individuels admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des services. Les critères pour la sélection d’un consultant sont :

Qualification/ Niveau d’Etudes ( 20 points) : Etre titulaire d’un diplôme (Bac+5) en médecine, Pédagogie, santé publique ou équivalent dont :

Moins de BAC +5 : 0 point

Bac+5 : 17 points

Bac+8 (Doctorat) : 20 points

Expérience générale : 10 points

Avoir au moins cinq (5ans) d’expérience générale dans lesactivitésliées à l’élaboration, la révision ou l’adaptation des curricula de formation.

-Moins de 5 ans : 0 point

-5 ans : 5 points

-Chaque année supplémentaire donnera droit à 1 points jusqu’au barème plafond (10 points)

NB : Les Consultants seront notés différemment selon la consistance de leur expérience dans le domaine.

Expérience spécifique en rapport avec la mission : 70 points dont :

Expérience d’au moins 05 ans dans l’établissement des plannings, l’enseignement des programmes de santé de l’OOAS, de la pédagogie et de la conception ou la révision des curricula de formation.(30 points)

-Moins de 05 ans : 0 point

-05 ans : 20 points

-Chaque année supplémentaire donnera droit à 2 points jusqu’au barème plafond (30 points)

Réalisation de missions similaires (40 points)

–Une (1) mission similaire : 10 points

–Deux (2) missions similaires : 20 points

-Trois (3) missions similaires : 30 points

-Quatre (4) missions et plus: 40 points

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID » ‘Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la Banque et des Crédits et Dons de l’IDA’, datée de Janvier 2011 qui précisent que « les représentants du gouvernement et les fonctionnaires peuvent être engagés pour des marchés portant sur des services de conseil, à titre individuel ou en tant que membres de l’équipe d’un bureau de consultants, uniquement (i) s’ils sont en congé sans solde; (ii) s’ils ne sont pas engagés par l’organisme pour lequel ils travaillaient immédiatement avant leur départ en congé; et (iii) si leur emploi ne donne pas lieu à un conflit d’intérêt » (voir paragraphe1.9 des mêmes directives).(« Directives de Consultants »), relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.

Un Consultant sera sélectionné selon la méthode basée sur la qualification du consultant/SBQC telle que décrite dans les Directives de Consultants.

Les Consultants intéressés peuvent obtenir les Termes de référence/TDR et des informations supplémentaires du lundi de 9h 00 à 16h 30 et le vendredi de 09 h 00 à 13h 30 à l’adresse suivantes :

Institut Rene LEVESQUE Quartier Hamdallaye/Commune de Ratoma, République de Guinée. Tel : 622 21 23 07 ou 657 16 22 00 ou 627 54 57 46

E-mail : urlsalimatou@yahoo.fr ou alhassanediallo02@hotmail.com ou dmrafi365@yahoo.fr ou hassan.barry44@gmail.com

Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées sous plis fermés et en personne, du 21/07/18au 04/08/18à l’adresse suivante : A Monsieur le Coordinateur du sous projet « Appui à l’Insertion Socioprofessionnelle des Diplômé(e)s en Santé (AISDS)» du Consortium Université René LEVESQUE et partenaires.

Quartier Hamdallaye/Commune de Ratoma, République de Guinée. Tel : 627 54 57 46 ou 628 36 88 62.

Le Coordinateur

Hassan BARRY