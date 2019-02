Marathon Universitaire de Guinée : la 3ème édition se tiendra le 10 février à Kindia

Dans le cadre de la finalisation des Jeux Universitaires de Guinée dans sa 4ème édition, la direction des sports universitaires compte organiser le 3ème marathon universitaire de Guinée le 10 février prochain à Kindia. L’annonce a été faite ce jeudi, 31 janvier 2019, par son directeur, Maurice Togba Haba.

Le choix de la cité des agrumes, précise-t-il, est une des politiques de son département de tutelle qui consiste à diversifier ses activités et de les étendre dans les toutes régions du pays. « C’est pourquoi dans les formules de compétition au niveau de ses jeux universitaires, les zones ont été définies par région qui, pendant le tournoi, permettent aux différentes universités des localités de se déplacer, d’aller à la découverte des autres agglomérations du pays afin de découvrir les richesses culturelles et géographiques que regorgent notre pays », a-t-il affirmé.

Mais aussi « c’est pour renforcer la paix que ce marathon est une course qui sera organisée au-delà même de l’université sous le label sport vecteur de paix et de cohésion sociale. Les autorités administratives sont toutes concernées pour cette course à la ville de Kindia. Ce marathon se déroulera sur une distance d’environ de 8 km, près de 3000 coureurs en hommes et dames dont l’âge varie entre 18 ans et plus ».

Maurice Togba a, pour finir, lancé une invite aux associations nationales sportives à intégrer les sports universitaires en vue de qualifier la pratique du sport des athlètes. Il a, par ailleurs, remercié les autorités du pays à plus d’accompagnent pour mieux promouvoir le sport dans les milieux universitaires. Car selon lui, le sport est un élément incontournable pour maintenir la santé.

Il est rappelé que le départ de cette 3ème édition du marathon Universitaire est prévu à la place des martyrs pour arriver à l’université de Foulèya