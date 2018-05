Marché Avaria : Alpha Condé inaugure une banque dédiée aux femmes

Le président Alpha Condé, accompagné de plusieurs opérateurs économiques, du ministre du Commerce et des cadres du RPG Arc-en-ciel dont hadja Nantou Chérif, a inauguré le mercredi 2 mai une banque dédiée aux femmes d’Avaria.

Dénommée Mutuelle des femmes financières africaines (MUFFA), cette banque vise à appuyer les femmes dans leur commerce afin de leur permettre d’assurer leur autonomie. Si le taux d’intérêt des prêts n’a pas été dévoilé, il serait quasiment nul, selon les responsables de ladite banque.

Avant le lancement de cette banque, les femmes (un millier, environ) ont dû mobiliser la somme de 300 millions GNF. En plus de ce montant, le président Alpha Condé a promis de décaisser 300 millions, alors qu’une banque de la place va ouvrir une ligne de crédit de 1 milliard GNF.

Selon le président Alpha Condé, trois autres opérateurs économiques vont mettre, chacun, dans cette banque 300 millions GNF. Pendant que d’autres vont apporter du ciment et des tôles pour reconstruire le marché Avaria et celui de la Friperie.

« Je suis très heureux de me retrouver parmi vous ce matin, femmes d’Avaria. J’ai écouté votre présidente. C’est vrai que les femmes d’Avaria ont peu de moyens parce qu’elles font du petit commerce comme le piment. Ça ne rapporte pas beaucoup. Malgré cela, vous avez été capables de mobiliser jusqu’à 300 millions GNF. Vous avez démontré réellement qu’on doit vous accompagner. Alors on va vous accompagner. Les femmes de Guinée ont montré qu’elles sont capables de travailler dur et surtout de respecter leurs engagements. Le président des banquiers vient de vous dire que le taux de remboursement des femmes est supérieur à celui des hommes à l’égard des banques. Donc on va vous accompagner», a promis le chef de l’Etat.