Marche avortée de l’opposition : la police annonce une dizaine d’arrestations

En dépit de l’interdiction des autorités, ce mardi l’opposition républicaine dirigée par Cellou Dalein Diallo a tenté de marcher à Conakry pour dénoncer le ‘’non-respect’’ de l’accord politique du 8 août dernier. Et très rapidement, les forces de l’ordre sont intervenues pour les disperser. Dans ces accrochages, plusieurs manifestants ont été interpellés par la police.

Selon le contrôleur général de police Ansoumane ‘’Bafoé’’ Camara, ces arrestations font suite à la ‘’tentative de résistance’’ des manifestants qui ont été empêchés par les forces de l’ordre de passer le rond-point de la Bellevue ce mardi matin pour prendre part à la manifestation que l’opposition avait projetée sur l’autoroute Fidel Castro.

Par ailleurs, le général Ansoumane Condé Bafoé regrette les incidents qui se sont produits au rond-point de la Bellevue et parle d’infiltration. Sur la même lancée, le Directeur nationale de la CMIS appelle les opposants à la retenue. Lisez plutôt son constat qu’il a fait de la journée:

«… Pour le moment, nous n’avons pas enregistré de blessé ni d’actes de vandalisme sur les véhicule de sécurité. Du côté de l’opposition, je ne peux pas dire grand-chose. Parce qu’ils étaient au domicile du chef de file de l’opposition. Mais, selon certaines informations, son véhicule serait atteint par des projectiles et puisque nous, nous n’avons pas de projectiles, il va s’en dire que c’est dans le désordre entre les militants que le véhicule de la personnalité a été touché. En ce qui nous concerne, nous étions à la Tannerie quand nous avons appris que les leaders de l’opposition ont tenté de rallier la banlieue et qu’ils on été stoppés par les services mixtes de la gendarmerie et de la police qui les ont dispersés. Nous sommes venus en renfort et on a trouvé un groupe qui était dans la rue et qui avait bloqué des véhicules. Nous les avons instruit de dégager, ils ont refusé. Par la suite, ils ont été gazés et on a procédé à des arrestations. Certains ont été déposés au commissariat central et on va les transférer à la justice pour ‘’trouble’’ à l’ordre public et ‘’offense’’ à agent des forces publiques. Nous sommes là pour eux d’ailleurs et nous n’accepterons plus, pour sa propre sécurité, que le chef de file de l’opposition sorte. Parce que nous avons appris qu’il y a des infiltrations et qu’il y a des gens qui ont pris des armes …»

Lire Vidéo:https://youtu.be/Z42Mkkiy3dc