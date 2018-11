Marche de l’opposition à Dinguiraye : plusieurs boutiques et magasins sont restés fermés ce jeudi

Ce jeudi 8 novembre, des militants de l’opposition ont marché pour protester, selon eux, contre la tentative d’assassinat contre le chef de file de l’opposition, les tueries des militants de l’opposition et la violation des accords politiques et des lois de la République. On pouvait lire sur les pancartes : « Non à la tentative d’assassinat contre le chef de file de l’opposition ! », « Ne violons pas nos accords politiques ! » Les manifestants ont brandi également des slogans comme : « À bas la dictature !« , « À bas les tueries ! « ….

Plusieurs boutiques et magasins sont restés fermés. La circulation et le commerce ont été paralysés, à l’exception de quelques étalagistes installés au bord de la route.

Aucun incident n’a été enregistré, mais la peur se lisait sur les visages comme nous en témoigne Mamadou Aliou Diallo, assis devant sa boutique : « nous sommes devant nos boutiques parce que généralement les marches aboutissent à des violences. On vandalise nos boutiques et magasins. On s’attaque aux biens d’autrui. Mais Dieu merci ! Tout se passe bien pour le moment.»

Il est à signaler qu’il n’y a pas eu de déplacement pour les marchés hebdomadaires et même le bloc administratif est resté fermé par crainte d’être victime d’attaque.