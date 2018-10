Marche de l’opposition : des jeunes dans la rue à Lélouma

Suite aux différentes crises qui secouent notre pays, des jeunes sont sortis dans la rue ce matin à Lélouma pour exprimer leur soutien au chef de file de l’opposition guinéenne. Les manifestants réclamaient justice pour toutes les violences commises et le retour des enfants sur le chemin de l’école.

Avec des slogans hostiles au pouvoir en place, ces marcheurs étaient munis des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : » A bas l’injustice, la corruption et l’impunité » , » l’UFDG lélouma soutient fermement Cellou Dalein Diallo » ou encore » l’UFDG Lélouma dénonce et condamne la tentative d’assassinat de son président ».

De passage, un manifestant lance : « Levons-nous pour que justice soit rendue. Nous devons lutter pour la démocratie. Regardez ce qui se passe à Conakry. Plus de 90 jeunes tués. Il faut que ça cesse. »

Sur cette même logique, Mamadou Talibé Diallo, l’un des acteurs de cette marche a renchérit : « Effectivement, suite à l’appel de l’opposition républicaine notamment, le chef de file de l’opposition de manifester, nous avons répondu pour faire une marche pacifique ici à Lélouma pour condamner l’acte ignoble perpétré contre Cellou Dalein Diallo. La manifestation a bien sûr eu lieu. C’est vrai qu’il n’y a pas eu de très forte mobilisation mais nous avons pu faire la marche sans incident à travers la ville pour exprimer notre mécontentement face à toutes ces situations. Je pense que le message est passé. Nous condamnons fermement ces genres de situation. «

Il faut rappeler qu’à Lélouma, ce n’est pas récurent d’assister à des marches.