Marche de l’opposition : échauffourées entre Forces de l’ordre et jeunes de Koloma

Si la marche de l’opposition semble être étouffée à cause du confinement du chef de file de l’opposition à son domicile, les jeunes de Koloma eux, manifestent à leur manière. Depuis 10h, il n’y a pas de circulation sur le tronçon Cosa-Bambeto à cause justement des barricades érigées à Koloma marché par des jeunes du quartier. Et comme c’était prévisible, les agents de maintien de la sécurité n’ont pas tardé à débarquer sur les lieux.

Actuellement, les deux groupes sont en train de se pourchasser jusque dans les quartiers à l’image du chat et de la souris. Les uns armés de gaz lacrymogène, les autres de cailloux, ils jouent au jeu de cache-cache.

A signaler que le commerce est totalement fermé, même les étalagistes ont plié leurs étals. La circulation est, elle aussi, complètement paralysée à part quelques motards qui y circulent.