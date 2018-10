Marche de l’opposition: les activités tournent au ralenti sur la route Le Prince

L’opposition républicaine appelle à une nouvelle marche ce mardi 29 octobre à Conakry. Cette marche, si elle a pu avoir lieu, se déroulera sur l’autoroute Fidel Castro notamment entre le rond point de la Tannerie et l’Esplanade du stade du 28 septembre. Cette manifestation vise, selon l’opposition républicaine, à dénoncer le non-respect des accords 8 août dernier qui portaient sur l’installation des exécutifs communaux, mais aussi pour dénoncer la mal gouvernance.

Comme à chacune des marches des opposants, les activités sont quasi paralysées sur une bonne partie de la commune de Ratoma. Sur la route Le Prince les Kiosques, boutiques, magasins, stations d’essence sont presque tous fermés dans la matinée de ce mardi. Même situation dans les marchés où il n’y a que les vendeuses de condiments qui sont sur place. Au bord de la route et au niveau des grands carrefours comme à Cosa et Bambeto, des conducteurs de Taxi-moto sont en stationnement. Pour l’heure, la circulation est très fluide et les citoyens vaquent paisiblement à leurs occupations.

Par ailleurs, les forces de sécurité sont présentes dans tous les points réputés chauds de l’axe. Mais contrairement à la semaine dernière, il y a un seul véhicule de la CMIS qui est visible pour ce matin au rond point de la Tannerie d’où est censée partir la marche.