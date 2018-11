Marche interdite des femmes de l’opposition: aucune opposante aperçue à Donka pour le moment (11h 10)

Les femmes de l’opposition républicaine ont projeté une marche ce jeudi pour dénoncer l’impunité et les tueries à répétition dans les manifestations politiques. Comme prévue, la marche devait débuter à 11 heures au carrefour Donka dans la commune de Dixinn pour se terminer devant le ministère de la sécurité à Coleyah. Mais jusque-là (11 heures et 10 minutes), heure prévue pour la mobilisation, on ne voit aucune présence des femmes de l’opposition.