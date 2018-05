Maroc : la Guinée dispute deux matches tests avant la Centrafrique

Selon l’officier média de la fédé, Ibrahima Sory Diallo « Debeck », la Guinée, actuellement en regroupement à El Jadida au Maroc, disputera deux matches amicaux de préparation contre deux clubs du pays, en prévision des futures joutes africaines.

Il s’agit du Raja et du Wydad, deux équipes rivales de Casablanca et du championnat marocain. Le premier a été onze fois champions en titre et détient deux ligues des champions, alors que le second a été 19 fois champions en titre et détient deux ligues des champions, dont la dernière a été décrochée la saison dernière.

Il est dans la même poule que le Horoya AC en phase des poules de la ligue des champions.

La première sortie du Syli aura lieu le 27 mai à Casa et la seconde, trois jours plus tard.

Ces deux rencontres se disputeront au complexe Mohamed V de Casablanca.

Pour l’heure, il n’y a qu’une quinzaine de jours, qui ont répondu à l’appel sur les 23 convoqués.

Avant son rendez-vous de septembre 2018, le coach du Syli, Paul Put, cherche son groupe.

Vainqueur de la Côte d’ivoire, lors de la première journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations, Cameroun 2019, le Syli accueillera la Centrafrique en Septembre.