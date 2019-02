Matoto: à peine installé, Mamadouba Tos Camara décline ses grandes priorités

Officiellement installé ce vendredi 22 février dans ses fonctions de nouveau maire de la commune de Matoto, Mamadouba Tos Camara a aussitôt déroulé les grands axes de son mandat.

En prenant donc les rênes de la Mairie de Matoto, Mamadouba Tos Camara a indiqué que son équipe s’attèlera prioritairement à la lutte contre l’insalubrité, à l’amélioration de la santé, des conditions de travail de l’administration à la base, à l’aménagement et la modernisation de des marchés ainsi qu’à leur bonne gestion; à l’amélioration de la sécurité des citoyens et de leurs biens, à l’éducation et au soutien à l’artisanat, à la formation continue pour une meilleure employabilité des jeunes; à l’indentification et à l’aménagement des espaces de sports et de loisirs. L’appui aux associations et aux groupements féminins pour leur accessibilité aux crédits MUFFA (Mutuelle de Financement des Femmes Africaines) et autres institutions de financement, l’aménagement des débarcadères, sont entre autres, domaines auxquels la nouvelle équipe dirigeante de la mairie de Matoto entend consacrer son énergie.

Dans son discours, Mamadouba Tos Camara a remercié sa famille politique, les partis politiques alliés, les candidats indépendants, les populations de Matoto et l’ensemble des conseillers élus pour lui avoir porté leur confiance en le plaçant à la tête de la mairie de Matoto.

Pour atteindre ses objectifs, Mamadouba Tos Camara a invité tous ses collaborateurs, y compris ses adjoints à se mettre au-dessus des clivages politiques. Car, a-t-il fait savoir, la commune de Matoto est la vitrine de la capitale. « Notre commune est aujourd’hui la plus conviviale en raison de sa coexistence pacifique où presque tous les partis politiques évoluant en Guinée y vivent », a lancé le nouveau maire Tos Camara.