Me Béa, avocat des ayants droit de feue Mme Boiro: « le tribunal a été très juste»

Depuis l’étranger, Me Salifou Béavogui a réagi au nom du collectif des avocats de la partie civile à la décision du tribunal de première instance de Dixinn sur les assassinats en 2012 de Mme Boiro et de Paul Temple Cole. Lisez sa réaction:

«C’est le soulagement total. Nous sommes soulagés parce qu’enfin les coupables sont retrouvés par la justice et ils condamnés à la hauteur de leur forfaiture. Les parents de madame Boiro peuvent maintenant essuyer leurs larmes. En réalité, le tribunal a été juste voire très juste. A ce titre, toutes les responsabilités et les condamnations sont toutes justes. C’est la peine maximale qui a été appliquée. Je crois que s’il y avait la peine de mort dans notre code pénal, elle serait appliquée. Parce que la perpétuité remplace aujourd’hui la peine de mort. La réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 30 ans est donc la peine maximale. Je suis donc très content. Nous avons sérieusement travaillé sur ce dossier, nous avons présenté toutes les preuves qui culpabilisent Junior et sa bande, et Dieu merci, le tribunal nous rassure.

Par rapport à la recherche de potentiels commanditaires, je crois que chacune des parties avait sollicité la comparution des témoins. Mais, le tribunal, dans sa souveraineté, a estimé que cela n’était pas nécessaire. Donc, nous, on ne pouvait que s’incliner devant la majesté du tribunal. Ce qui reste clair, le tribunal était composé d’un juge compétent et intègre, qui manipule le Code pénal et le Code de procédure pénale à souhait et avec dextérité. Donc, nous sommes satisfaits de la décision.»

Propos recueillis par Tokpanan Doré