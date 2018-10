Mécanisation de l’agriculture: bientôt une usine de montage de tracteurs en Guinée (Alpha Condé)

Alors que la préfecture de Pita attend de voir se réaliser sur son sol l’usine de transformation de la pomme de terre en purée, Alpha Condé vient d’annoncer la transformation de l’ancienne usine de textiles de Sanoya, dans la préfecture de Coyah, en une unité de montage des engins agricoles.

Selon la radio nationale qui relaie l’information, le président de la République s’est rendu sur le site le mercredi 10 octobre, en compagnie des partenaires étrangers intéressés par le projet.

«On va réhabiliter l’usine rapidement. Parce qu’on veut installer ici l’usine de montage de tracteurs, de bus, de camions et de moissonneuses batteuses. Vous savez qu’on importe les tracteurs. On importe tout. Donc, cela nous cause des problèmes de pièces détachées. En plus, on paie en dollars. Par contre, quand c’est installé ici, non seulement on n’aura plus de problèmes de pièces détachées. Vous savez que l’agriculture est notre priorité: l’agrobusiness. Ensuite, vous savez qu’on a beaucoup de magbana, (munibus, Ndlr), etc. Donc le principe, c’est de travailler avec les banques pour que les gens remplacent les vieux magbana par des cars en payant progressivement avec les banques. On est en train de négocier avec les banques. Pour les camions, c’est la même chose pour que les gens qui ont de vieux magbana aient leurs camions ou bien les chauffeurs qui n’ont pas camions puissent devenir des propriétaires », a motivé le chef de l’Etat au micro des confrères du Bureau de presse de la Présidence de la République.