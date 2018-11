Médias : un atelier sur l’Infrastructure Régionale Qualité et les résultats du PSQAO ouvert à Abidjan

A l’initiative du Programme Système Qualité de l’Afrique de l’Ouest (PSQAO), seize journalistes issus des organes de presse de l’espace CEDEAO et de la Mauritanie prennent part à un atelier de formation dans la capitale ivoirienne d’Abidjan.

Le séminaire qui s’étend sur deux jours, a débuté ce mardi 27 novembre 2018 pour prendre fin demain mercredi 28 . Il porte sur la présentation du Schéma de l’Infrastructure Qualité de la CEDEAO en général et sur les résultats du PSQAO en particulier.

Au cours des travaux, il est prévu de mettre un accent sur deux instruments de promotion de la qualité. A savoir : la Marque CEDEAO de la Conformité aux Normes, dont les documents de base ont été adoptés lors d’un précédent atelier tenu en juillet dernier, et le Prix CEDEAO de la Qualité, dont la seconde édition est annoncée pour 2019.

Également, la question du rôle du Système Régional d’Accréditation de la CEDEAO (ECORAS) pour la mise sur le marché de produits sains et sûrs sera abordée.

Permettre aux responsables de médias publics ou privés et autres journalistes participants de s’informer de l’état de mise en œuvre du Schéma de l’Infrastructure Qualité de la CEDEAO avec l’appui du PSQAO après quatre années d’exécution.

Financé à hauteur de 12 millions d’euros par l’Union européenne, le PSQAO, lancé en novembre 2014, prend en charge la mise en œuvre de la Politique Qualité Régionale de la CEDEAO (ECOQUAL), visant à établir un cadre pour le développement et l’exploitation des infrastructures de qualité efficients et efficaces en vue d’une meilleure facilitation du commerce interrégional, de la protection du consommateur et de l’environnement, ainsi que de la promotion du développement économique durable.

Dépêche de Mady Bangoura, envoyé spécial de Guineenews, Abidjan, Côte d’Ivoire.