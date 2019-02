Méga Tombola : en 6 semaines, Orange Guinée offre du sourire à 6000 de ses abonnés

La société de téléphonie mobile Orange Guinée a bouclé ce vendredi 1er février sa tombola dénommée Méga Tombola Orange lancée le 17 décembre dernier. A cet effet, le leader de la téléphonie mobile en Guinée a procédé à la distribution de nombreux lots de cadeaux.

Ce sont, entre autres, des tablettes et d’autres téléphones avec connexion Internet, un écran plasma avec 55 pouces pour un abonnement Canal de 12 mois, en plus du gros lot: il s’agit d’un chèque de 10 millions de francs guinéens, offerts par Orange Guinée pendant 1 an, soit 120 millions au total.

L’heureux récipiendaire de cette manne financière, dont le sourire et le visage exprimaient toute la joie qui l’habite, s’est dit tari d’expression. « Parce que je suis dépassé de joie. Je suis extrêmement content et fier même de mon pays, par le fait que cette structure Orange Guinée ait promis certaines choses et qu’elle soit parvenue à les réaliser. C’est incroyable! C’était un rêve pour moi qui est devenu une réalité. Je voudrais simplement inviter les filles et fils de Guinée à adhérer à Orange Guinée », a lancé, sourires aux lèvres, M. Jean Félix Bangoura.

Instituteur à la retraite, l’heureux gagnant dit avoir passé 53 ans de service dans l’enseignement. Mais jamais, il n’a eu un tel montant. « L’avoir dans mes mains en un seul tenant, c’est ma première fois. Ce, pour n’avoir fait que recharger mon compte. Vous pouvez donc imaginer qu’est-ce que cela peut bien faire à quelqu’un qui ne s’y attendait pas du tout », a indiqué celui qui a été récipiendaire alors qu’il était à Kamsar où il devait prendre part au mariage d’une de ses filles.

Inspiré par le fait que la fin d’année représente ce moment où on partage plus de cadeaux à ses abonnés, le Directeur Marketing et Communication d’Orange Guinée a rappelé que cette promo a récompensé 6000 clients de sa société durant les 6 semaines sur lesquelles s’est étendue la tombola, soit 1000 abonnés récompensés par semaine.

Par cette démarche, M. Agack Alhassan soutient que sa société a voulu témoigner de son engagement auprès des clients dont la satisfaction reste le leitmotiv d’Orange Guinée. « Et on a bien espoir de pouvoir bientôt relancer ce type de promo pour faire encore d’autres gagnants », a annoncé le Directeur Marketing et Communication d’Orange Guinée.

Pour être gagnant à cette tombola, le principe voudrait que le client recharge son compte de 5000 GNF d’unités. Du coup, il était pris en compte dans la barre de tirage. Et plus il rechargeait, plus il augmentait sa chance d’être tiré au sort.