Meurtres lors des manifs : le nombre 100 a été atteint ce soir

Ce mercredi 7 novembre 2018 deux jeunes auraient été tués par balles à Wanindara, dans la commune de Ratoma.

Ce mardi, l’opposition a décidé d’organiser une journée « ville morte » à Conakry et dans les villes de l’intérieur du pays. Mais cette journée a été très noire pour les jeunes de l’axe Hamdallaye-Sonfonia. Depuis le matin, des jeunes s’affrontent avec les forces de l’ordre déployées sur l’axe. Et ce soir, aux environs de 19h, Baïlo Diallo et Alimou âgés respectivement de 25 ans et 22 ans, auraient été tués par balles à Wanindara, selon un voisin des victimes.

Ces cas de meurtre complètent le nombre à 100 de personnes ayant été tuées lors des manifestations politiques depuis le 3 avril 2011.

Au moment où nous publions, aucune source officielle n’etait disponible pour réagir face à ces deux nouveaux cas de morts.