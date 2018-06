MICRO CREDIT : Bientôt l’assemblée générale du Crédit Rural de Guinée

Le Crédit Rural de Guinée va organiser dans les prochaines semaines son assemblée générale dans le but de renforcer ses structures et donner un nouvel élan à l’institution.

« Nous allons d’abord présenter les comptes de la société pour leur validation. Ensuite, il sera question de procéder à l’élection des membres du collège syndical et bien entendu faire des aménagements au niveau de la direction générale en tenant compte des orientations du conseil d’administration », a déclaré une source proche du Crédit Rural de Guinée (CRG).

« Pour le moment les choses se passent très bien et sont conformes à nos prévisions. Nous avons réussi à résorber tout le déficit provoqué par la dernière épidémie d’Ebola et nous pouvons dire que le CRG est aujourd’hui en pleine santé », a ajouté cette source.

Une autre source du CRG a indiqué que l’assemblée générale pourrait se tenir au mois de juillet. La même source précise que les chiffres définitifs ne pourront être révélés que lors de cette assemblée générale.

La plus grande institution de micro finance du pays agit aussi bien Conakry que dans les villages les plus reculés du pays. Avec près de 2000 villages dans sa ligne de mire cette année, elle est beaucoup mieux implantée que même les banques primaires, installées en général dans les grandes villes.

Cette position stratégique fait du CRG un relais incontournable dans la politique gouvernementale visant la lutte contre la pauvreté, surtout dans des zones isolées et difficiles d’accès.

Ces dernières années l’accent a surtout été mis sur l’agriculture avec une priorité accordée aux femmes et aux jeunes.

Néanmoins, de nombreux groupements ont ainsi pu développer leurs activités dans des domaines aussi variés que la saponification, la teinture, le commerce, etc.

Cheick Camara

