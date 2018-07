Micro crédit : le Crédit Rural de Guinée a réalisé un bénéfice de plus de 3 milliards GNF en 2017

Le Crédit Rural de Guinée, la plus grande institution de micro finance du pays va organiser sereinement son assemblée générale dans les prochains jours, si on se fie aux bons résultats de l’année dernière qui devraient être présentés officiellement au Conseil d’administration.

Selon nos sources, le Crédit Rural de Guinée (CRG), désormais, sortie de la zone rouge, devrait présenter dans les prochains jours un bénéfice net consolidé de plus de 3 milliards GNF pour l’année 2017, soit une réelle amélioration par rapport à l’année précédente où les comptes affichaient une perte d’environ 1,1 milliard GNF.

Cet effort de redressement a été possible grâce une meilleure maîtrise des charges, une nouvelle dynamique dans l’adhésion des clients et une gestion plus tranquille après l’épisode fâcheux de l’épidémie d’Ebola, entre 2014 et 2015, qui a perturbé les prévisions de l’institution.

« Nous partirons à cette assemblée générale confiants et très rassurés par le travail accompli », affirme une source du CRG.

Le CRG accorde une multitude de solutions financières à ses clients ; prêts aux entrepreneurs, épargne, transfert de fonds, etc. Elle comptait plus de 360000 clients à la fin de l’année 2017.