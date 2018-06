Micro-finance: le Président Alpha Condé inaugure la MUFFA de Dalaba

Dalaba, 25 juin 2018 – Le Président de la République, le Pr. Alpha Condé, a inauguré le lundi 25 juin 2018, la MUFFA (Mutuelle financière des femmes d’Afrique) de Dalaba. Cette banque de proximité regroupe 662 femmes qui ont une cotisation de 150 millions FG. Le parrain de cette MUFFA qui est Afriland First Bank a accordé une ligne de crédit d’un milliard de francs guinéens remboursé à 99 %.

A l’occasion de cette inauguration, Afriland First Bank a accordé une nouvelle ligne de crédit d’un milliard de francs guinéens sur lequel, le Président Alpha Condé a ajouté 300 millions comme don pour encourager davantage les femmes de Dalaba dans leurs activités créatrices de revenus.

Le Préfet de Dalaba, Boubacar Kaala Bah, a fait savoir que les populations de sa collectivité apprécient les actions réalisées dans la cité touristique de Tierno Oumar Bah. Au nombre de ces actions, il a cité la construction des infrastructures socio-éducatives et administratives, l’installation des lampadaires, l’électrification des communes rurales.

Au regard de ces réalités, il a rassuré de l’accompagnement des populations de Dalaba au programme de société du Chef de l’Etat.

La Présidente de la MUFFA de Dalaba, Mme Kalissa Camara, a tout d’abord rassuré de l’engagement des mutualistes pour le bon fonctionnement de cette MUFFA. Elle a salué l’initiative du Chef de l’Etat dans la création de cette banque de proximité qui permet de fructifier les revenus des femmes.

Le directeur général de Afriland First Bank, Guy Lorent Fondjo, s’est réjoui du fait que la MUFFA est devenue une force motrice pour les activités créatrices de revenus pour les femmes de Dalaba. De ce fait, il a encouragé les femmes de cette localité à continuer à développer les activités de cette micro-banque qui est un instrument de lutte contre la pauvreté.

Le Président de la République, le Pr Alpha Condé, a pour sa part indiqué que le gouvernement est prêt à aider les femmes en ce sens qu’elles remboursent tous les prêts qu’on leur accorde. En plus, le Chef de l’Etat a annoncé que les machines seront mises à la disposition des femmes pour leurs différentes activités telles que la transformation des produits locaux.

Pour le Président Alpha Condé, il est nécessaire d’accompagner les femmes dans la lutte contre le mariage précoce qui résulte de la pauvreté.

S’agissant des jeunes de Dalaba, le Président leur a accordé 100 millions à mettre dans leur compte pour la création d’une micro-finance de type MC2, avant de les inviter à s’organiser en groupements d’intérêt économique.

Il a ensuite invité les populations de Dalaba à croire en l’avenir de la Guinée dans l’unité nationale avant d’ajouter que tous les projets engagés seront réalisés.

A la fin de la cérémonie, les femmes ont offert des cadeaux au Chef de l’Etat et les sages ont fait des prières et des bénédictions pour le Président de la République et pour le pays.

Le Bureau de Presse de la Présidence