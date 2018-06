Microcrédit : Le transfert de fonds, un enjeu pour les institutions de micro finance

Les différents produits financiers développés ces dernières années ont permis aux institutions de micro finance de se maintenir à flots. Parmi eux, le transfert de fonds, un instrument utilisé par le Crédit Rural de Guinée.

Selon nos sources, rien que pour la dernière campagne agricole, environ 500 milliards de GNF ont été convoyés par le Crédit Rural de Guinée (CRG). Cette activité qui consiste pour l’Etat d’aider les paysans à la base est très importante dans le cadre de la lutte contre la pauvreté en Guinée.

Dans le domaine du transfert d’argent, des sociétés de téléphonie mobiles semblent avoir pris une longueur d’avance sur les institutions de micro finance dont la présence marquée dans les zones rurales profondes aurait pu constituer une aubaine pour développer ce type d’activité.

Selon un expert du secteur, une institution comme le CRG devrait avoir sa propre licence et son propre réseau pour permettre d’investir ce segment du transfert d’argent très prisé par les Guinéens.

« Nous allons bien entendu réfléchir à tout cela pour améliorer notre présence dans ce domaine (le transfert d’argent). Nous aurions dû le faire depuis longtemps », estime une source du CRG.

Le CRG est la plus grande institution de micro finance du pays. A ce jour, elle couvre près de 2000 villages et comptait plus de 321000 emprunteurs et plus de 70000 épargnants en fin 2017.