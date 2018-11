Mines : ce que Alpha Condé a dit aux sages de Boké

Alpha Condé a officiellement inauguré mercredi, 21 novembre 2018, la « route de l’entente » pavée entièrement réalisée par le consortium SMB Winning au profit de la population de Kakandé. Au cours de son intervention, il a envoyé un message fort à l’endroit des vieux et des sages de Boké, pour que ceux-ci disent la verité à leurs enfants. Visiblement remonté contre ses detracteurs, le president dira aux sages, dès l’entamme de son intervention, qu’il n’est pas venu pour les saluer mais pour leur dire la verité. Lisez !

« Je crois qu’il y a des moments qu’il faut dire la verité et sortir du mensonge et de la demagogie. Les jeunes n’étaient pas nés, mais beaucoup d’entre vous étaient-là. Nous avons hérité de l’indépendance en 1958, les gens de Boké le savent. De 1958 à 2010, il y a 52 ans, où vous étiez ? Combien tonne de bauxitique la Guinée produisait ? Nous avons plus de la réserve mondiale de bauxite. En 52 ans, on ne produisait que 13 millions de tonnes, soit 7% de la production mondiale. Pourquoi sages de Boké, vous ne dites pas la vérité aux enfants qui ne savent pas ça ? Vous savez en 52 ans ce qui a été fait, pourquoi ne pas dire la vérité aux jeunes ?

C’est facile de dire il n’y a pas ceci il n’y a pas cela, ou il n’y a pas d’emplois. Mais, comment était Boké en 2011 ? Il y avait des emplois, l’agriculture, l’électricité, l’eau ? Quand je suis devenu président, la Guinée avait quoi come barrages ? Barrage construit par les Blancs, grandes chutes sous Sékou Touré, Garafiri, c’est-à-dire en tout et pour tout 110 mégawatts. Nous avons fait le barrage de Kaleta 240 mégawatts, plus du double de ce que nous avons trouvé. L’année prochaine, Souapiti va finir, 450 mégawatts. Alors, c’est facile de dire, il n’y a pas ça, il n’y a pas ça. Qu’est-ce qu’il y avait avant ? Il faut que les sages de Boké osent dire la vérité aux jeunes, prenez votre responsabilité et d’en finir avec la démagogie, car la démagogie ne fait pas avancer un pays. Dites la verité aux jeunes car un développement ne se fait avec une baguette magique », dira-t-il avant de rassurer que des dispositions seront prises pour mieux sécuriser toutes les zones minières du pays.