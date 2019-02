Mines et Géologie : l’ANIGEM se dote d’un nouveau Bureau exécutif à Conakry

Les membres de l’Association Nationale des Ingénieurs Géologues et des Mines de Guinée (ANIGEM) ont tenu leur première assemblée générale ce mercredi 20 février 2019, à Conakry. La cérémonie rehaussée de la présence des représentants du ministère des Mines et des acteurs de la Société civile, ainsi que de nombreux acteurs du domaine minier, a débouché sur la mise en place d’un Bureau exécutif devant conduire les destinées de l’ANIGEM durant les quatre prochaines années.

Dans son discours de circonstance, le président du Conseil d’Administration du Consortium SMB Winning, Fadi Wazni de la SMB, par ailleurs parrain de l’Association Nationale des Ingénieurs Géologues et des Mines de Guinée, après avoir exprimé toute sa joie en le gratifiant de l’honneur de parrainer l’entité, a rappelé l’immense progrès enregistré dans le secteur minier ces dernières années.

« Aujourd’hui, la bauxite guinéenne est devenue la plus importée en Chine. Plus de 60% des importations chinoises sont d’origine guinéenne, contre zéro pour cent il y a trois ans », s’est félicité Fadi Wazni, non sans énumérer les défis qui interpellent le secteur. Notamment la compétence technique et académique des acteurs du domaine d’une part, et la culture des qualités humaines passant par l’honnêteté et la sincérité, de l’autre.

Pour sa part, le représentant du ministre des Mines et de la Géologie a fait une invite aux membres de la nouvelle association à l’union. Toute chose qui, aux dires de M. Wahab permettra à la corporation de s’insérer dans le tissu économique du pays.

Tout en avouant que le ministère des Mines et de la Géologie avait besoin d’interlocuteurs légitimes émanant de la profession, avec qui l’administration minière va échanger désormais sur les questions minières, le directeur général adjoint du Bureau de Stratégie et de Développement (BSD), a fondé l’espoir de voir la jeune génération s’inspirer des exemples des devanciers pour mettre en œuvre les reformes ardues qui ont été initiées et entreprises sous la troisième République en vue de faire de ce secteur la véritable locomotive de transformation structurelle de l’économie nationale.

Désigné à présider l’opération de vote devant aboutir à la mise en place du Bureau exécutif de l’ANIGEM, l’ancien Premier ministre Ahmed Tidiane Souaré a engagé les membres à tout d’abord insuffler le dynamisme qu’il trouve indispensable à la vie de cette jeune association, avant de dégager ses attentes de cette structure.

« C’est facile de créer une association, c’est facile de s’élire membre du bureau exécutif, mais c’est difficile d’assurer le fonctionnement, la pérennité de l’association. C’est à cette tâche que vous allez vous consacrer à partir d’aujourd’hui. Je voudrais que notre association prenne les destinées de notre profession, les destinées de notre secteur en main. Pour ce faire, vous devez travailler avec les autorités, vous devez être républicains et respectueux des lois de la république », a-t-il intimé.

Séance tenante, l’ancien Premier ministre a délégué ses prérogatives au président du Conseil National des Organisations de la Société Civile de Guinée de conduire l’opération. Un travail que Dr Dansa Kourouma a mené avec finesse, à la satisfaction de chacun des 91 membres présents dans la salle.

A l’issue du scrutin, M. Morciré Sylla a été élu avec acclamation à la tête de l’ANIGEM, assisté de deux vice-présidents. Visiblement très content, le nouvel élu a indiqué que ce 20 février sera retenu comme un point culminant dans l’ascension des acteurs du secteur minier dans ce pays de scandale géologique qui doit produire le scandale économique.

« Nous ne sommes pas les plus méritants, loin s’en faut, à côté de nos ainés et tan de personnalités remarquables pétris d’expériences et de talents. Nous ne ménagerons aucun effort pour que notre profession occupe désormais la place qui est la sienne sur l’échiquier économique du pays », a-t-il affiché.

Rehausser le niveau de la profession et valoriser les professionnels du secteur des mines. Tels sont les leitmotivs que le tout-nouveau président Morciré Sylla promet comme action quotidienne. Car, pour lui, la meilleure approche pour maximiser le bénéfice tiré des ressources minières passe nécessairement par la valorisation des ressources humaines.

« C’est pourquoi nous allons placer les ressources humaines au centre de nos préoccupations, en réduisant l’écart entre les richesses générées par les mines et la vie que mènent les professionnels du secteur. Nous y parviendrons, mais cela exige le soutien inconditionnel de chacun et de tous. J’invite tous les membres à l’union et à la complémentarité », a lancé M. Sylla.

L’ANIGEM est composée de cadres de l’Administration publique et privée, des cadres des entreprises minières, ainsi des universitaires entre autres. Elle se doit de poser les actes au nom de tous les ingénieurs géologues, de prendre des dispositions face aux politiques, face aux entreprises et aux communautés, mais également de se battre pour la défense à tout prix des valeurs que sont l’objectivité, le professionnalisme et l’indépendance. D’où l’engagement du Consortium SMB-Winning à lui accorder un appui financier permanant et continu pour la formation de nos élites et la formation des ingénieurs.

Voici la composition du Bureau exécutif de l’ANIGEM

Président : Morciré Sylla

Vice-présidents : Nènè Ousmane Sow et Fodé Diaby.

Secrétaires administratifs : Mouminy Sylla, Sayon Bérété et Sarata Camara.

Trésorière principale : Anne Marie Sacko Arafan Cissé, assistée de Mamadou Djimbala.

Secrétaires à la formation : Thierno Sita Diallo, Ibrahima Diallo et Kalidou Diallo.

Secrétaires chargés aux Affaires sociales et à la Discipline : Alpha Diallo, Fatou Gaye et Elhadj Lamarana Diallo.

Secrétaires à l’Information : Nènè Moussa Maléya Camara, Boubacar Soumah et Abdoulaye Konaté.

Secrétaires à l’Emploi et aux Ressources Humaines: Namory Condé, Sékou Bérété et Mamadouba Sylla.