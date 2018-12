Mines: les trois conventions du consortium SMB-Winning ratifiées à l’unanimité par l’Assemblée Nationale.

Après la signature des conventions avec le gouvernement en date du 26 novembre 2018, le projet du Consortium SMB-Winning est passé hier lundi 24 décembre 2018 devant les honorables députés de l’Assemblée Nationale pour sa ratification. C’était en présence du ministre de tutelle et de toute la Direction du Consortium.

La présentation donnait objet à plusieurs projets de développement axés sur:

– la construction d’une ligne de chemin de fer de 135km

– la production et l’exploitation industrielle de la bauxite des nouvelles zones de Santou Il et Houda

– la construction et l’exploitation d’une raffinerie d’alumine dans la zone économique spéciale de Boké.

La plénière a commencé par une projection d’un film retraçant les acquis de la SMB en Guinée, notamment ses actions de développement en faveur des communautés riveraines et son rôle de catalyseur de la capacité de production minière du pays. Un film applaudi par les représentants du peuple.

Selon le contenu du rapport de ce projet intégré présenté par Honorable Camara, président de la commission mine du parlement, la guinée va pouvoir créer plus de 9.000 emplois directs dans la phase de construction et 50.000 emplois indirects. Et la phase d’exploitation donnera plus de 5.000 emplois directs sans en rapporter les avantages du chemin de fer. L’occasion fut mise à profit par le Président de la commission pour saluer Fadi Wazni, qualifiant le PCA de la SMB de « pionnier du secteur minier guinéen ».

Après la présentation du rapport par la commission saisie au fond, la commission chargée des questions minières, ce fut le tour du ministre des Mines et de la Géologie de répondre à quelques questions des élus du peuple.

Au final, dans leurs interventions, l’ensemble des présidents des différents groupes parlementaires toutes tendances confondues a exhorté les honorables députés à favorablement accueillir ce projet en votant pour, car s’inscrivant loin dans la logique du développement minier intégré de la guinée. Le vote « pour » fut unanime, sans aucune abstention, rendant historique ce moment et ce vote des parlementaires guinéens.

Pour un investissement de 3 milliards de dollars américains, ces conventions vont être un véritable levier économique.

Présents dans l’hémicycle lors de ce vote, les représentants du consortium n’ont pas caché leur satisfaction face aux médias.

« Je peux vous garantir que nous allons réaliser tous ces projets. Pour une raison extrêmement simple, c’est que nous avons réussi au préalable à quasiment sécurisé le financement», a annoncé Fadi Wazni, président du conseil d’administration du consortium SMB-Winning.

Pour Frédéric Bouzigues, Directeur Général de la SMB, c’est avec fierté que le projet accueille l’aval unanime des parlementaires: nous sommes d’avantage résolu à mettre tout notre savoir faire afin de réussir ce pari gigantesque d’investissement majeur en République de Guinée ajoute t-il.

Saluant au passage le dynamisme dans les relations avec les communautés des zones d’impacts du projet.

A noter que parmi les projets de développement communautaires prévus par la SMB, il y a un corridor agricole d’envergure qui sera mis en place le long du chemin de fer pour favoriser l’exploitation des plaines et bas-fonds agricoles.