Mini retraite gouvernementale sur le Budget: voici la liste des ministres qui étaient abonnés absents à l’atelier

Le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr. Ibrahima Kassory Fofana a présidé ce samedi 4 août les travaux du processus d’élaboration, de préparation et adoption du budget de l’Etat à Conakry.

Les grands absents à cet atelier gouvernemental sont entre autres: Dr. Cheick Taliby Sylla, ministre de l’Energie et de l’Hydraulique. Aboubacar Sylla, ministre des Transports. Oyé Guilavogui, ministre de l’Environnement, Eaux et Forêts. Moustapha Mamy Diaby, ministre des Télécommunications et de l’Economie Numérique. Sanoussy Bantama Sow, ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine Historique ; Mouctar Diallo, ministre de la Jeunesse et de l’Emploi Jeunes…

Par contre, étaient présents à ce séminaire, Dr. Mohamed Diané, ministre de la Défense Nationale et Chargé des Affaires Présidentielles ; Me. Cheick Sako, ministre de la Justice ; le général Bouréma Condé, ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation ; Hadja Mama Kanny Diallo, ministre du Plan. Moustapha Naïté, ministre des Travaux Publics ; Abdoulaye Yéro Baldé, ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ; Alpha Ibrahima Kéïra, ministre de la Sécurité et de la Protection Civile ; Dr Djènè Kéita, ministre de la Coopération et de l’Intégration Africaine ; Patrice Milimono, ministre de l’Elévage ; Amara Somparé, ministre de l’Information et de la Communication ; Gabriel Curtis, ministre de l’Investissement et de Partenariat Public-Privé ; Mory Sangaré, ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation ; Boubacar Barry, ministre du Commerce ; Ismael Dioubaté, ministre du Budget ; Abdoulaye Magassouba, ministre des Mines et de la Géologie ; Mamadi Camara, ministre de l’Economie et des Finances ; Mamadi Touré, ministre des Affaires Etrangères et des Guinéens de l’Etranger. Dr Nyankoye Lamah, ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique. Tibou Kamara, ministre de l’Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises ; Lansana Komara, ministre du Travail, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ; Frédéric Loua, ministre des Pêche et de l’Economie Maritime.

Selon le Premier cet atelier de préparation du budget s’inscrit dans le cadre de la gouvernance des finances publiques ayant pour objet de définir les conditions de formulation de la politique budgétaire, les modalités de préparation des lois de finances et les règles de discipline et de transparence budgétaire.