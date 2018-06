Ministère de la Défense: cette forte interpellation du ministre Diané à la hiérarchie militaire et à ses collaborateurs

«Sans loyauté et respect de la hiérarchie, il est difficile d’obtenir de bons résultats. Nous sommes là pour atteindre des objectifs fixés par le président de la République… Ce n’est pas parce que je ne dis rien que je ne sais pas ce qui se passe. J’observe chacun de mes collaborateurs et prends note du travail de tous. »

Une semaine après sa brillante réduction dans le gouvernement Kassory le 26 mai comme ministre d’Etat, ministre de la Défense nationale, avec en sus la lourde charge des Affaires présidentielles, Dr Mohamed Diané a reçu ce vendredi 1er juin le haut commandement de l’Armée ainsi que les cadres de son département qui sont venus le féliciter.

Au cours de cette rencontre, Dr Mohamed Diané a indiqué à ses collaborateurs que « la réussite d’un ministre dépend en grande partie, de l’engagement de ses cadres et collaborateurs à l’accompagner dans la mise en œuvre de sa feuille de route. » Et cela commence, a-t-il martelé, par la loyauté et le respect de la hiérarchie sans lesquels il est difficile d’obtenir de bons résultats. Or, dit-il, nous sommes là pour atteindre des objectifs fixés par le président de la République pour le bien de ceux que nous servons.

Le ministre a aussi voulu être clair avec ses collaborateurs : « je précise que ce n’est pas parce que je ne dis rien que je ne sais pas ce qui se passe. J’observe chacun de mes collaborateurs et prends note du travail de tous », a-t-il déclaré avant de les exhorter en ces termes : « ayons à l’esprit que nous sommes tous ici pour apporter notre pierre à la construction de notre nation. Il faut s’inscrire dans cette dynamique et privilégier l’intérêt commun.»