Ministère de la Sécurité: l’émouvant discours d’adieu de Me Abdoul Kabèlè Camara

Peu avant de passer le témoin à son successeur ce mercredi 30 mai, le désormais ex-ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, Me Abdoul Kabèlè Camara a invité les officiers, les sous-officiers et les cadres du département à soutenir Alpha Ibrahima Kéira, désormais ministre de la Sécurité et de la Protection Civile afin qu’il puisse poursuivre les réformes qu’il a déjà engagées.

Selon Me Abdoul Kabèlè Camara, c’est une mission noble mais aussi exaltante. Cependant, il réaffirme qu’il reconnait la qualité de son successeur Ibrahima Kéira et reste convaincu qu’il va inscrire en lettre d’or son passage au ministère de la Sécurité et de la Protection Civile.

«Vous avez désormais les destinées de mes chers et frères collaborateurs avec lesquels j’ai partagé un agréable séjour et ils ont été fraternels avec moi. Ils ont été unis autour des idéaux et des principes fondamentaux de notre Constitution. Ils ont été des agents, des véritables officiers patriotes et républicains. Ils ont été des agents à maintenir l’ordre public et en assurant vaillamment la sécurité des personnes et de leurs biens», a-t-il rappelé.

Pour Me Kabèlè Camara, seuls ses collaborateurs peuvent apprécier son bilan à la tête ce département stratégique.

«Aujourd’hui, je ne suis pas là pour faire un bilan. Le bilan est dans vos (collaborateurs, NDRL) cœurs et dans vos esprits. Si j’ai bien fait, vous êtes les seuls à témoigner. Tout ce que je peux dire, c’est qu’aucun homme n’est parfait. Je ne suis pas parfait, il est arrivé d’un moment où j’ai failli vis-à-vis des uns et des autres. A ceux-là qui n’ont pas eu certainement le courage de me le dire, je leur demande humblement pardon», s’est-il excusé.

Dans la même lancée, l’ancien ministre de la Sécurité et de la Protection Civile a rendu hommage au président Lansana Conté et l’ancien Premier ministre Lansana Kouyaté pour l’avoir confié pour la première fois un département ministériel. Il a également remercié le chef de l’Etat Alpha Condé pour avoir placé sa confiance en lui, en lui confiant le département de la Défense Nationale puis le ministère de la Sécurité et de la protection Civile.

«Regardons l’avenir, je suis fier de témoigner ici que vous êtes des braves hommes. A l’occasion des services de maintien d’ordre, Il y en a parmi vous qui ont trouvé la mort. Mais vous êtes restés patriotes et républicains engagés derrière le chef de l’Etat (…). Je vous invite à redoubler d’effort et à soutenir le ministre Alpha Ibrahima Keira. J’ai l’habitude de vous dire que vous ne servez pas un homme mais plutôt, un Etat. Je vous le confie et faites comme vous l’avez fait avec moi (…).

Je rends hommage à l’ancien Premier ministre Lansana Kouyaté qui, pour la première fois, m’a lancé dans le gouvernement et qui m’a permis d’acquérir l’expérience gouvernementale sous la clairvoyance de notre regretté président Lansana Conté. Je rappelle que c’est ce dernier, pour la première fois, a signé le décret pour m’envoyer au ministère des Affaires Etrangères, à la Coopération Internationale et au département de Guinéens de l’Etranger. Je n’oublierai jamais ces moments.

Je rends hommage également au Pr Alpha Condé qui, depuis 2011, m’a nommé comme ministre à la Défense Nationale puis ministre de la Sécurité et de la Protection Civile. C’est énorme, je suis reconnaissant et j’ai beaucoup appris…», a-t-il fait savoir.