Ministère de la Ville : les directeurs régionaux dotés de matériel de travail

Pour faciliter le travail de ses cadres à l’intérieur du pays, le ministère de la Ville et de l’Aménagement du Territoire a doté jeudi 7 mars les directions déconcentrées en matériel informatique et bureautique. La remise a eu lieu à la Direction de l’habitat et de l’urbanisme en présence de certains cadres du département de tutelle. En remettant ce don, Mme Mariama Bangoura, la cheffe de cabinet du ministère de la Ville et de l’Aménagement du Territoire, a invité les services déconcentrés, récipiendaires du don, à en faire bon usage.

Un appel qui semble tomber dans de bonnes oreilles si on s’en tient à la promesse faite par le directeur régional de l’habitat de Faranah, porte-parole des récipiendaires. « Ce don que nous venons de recevoir sera utilisé à bon escient », a promis Zao Guilavogui qui a, en outre, remercié le ministre Ibrahima Kourouma qui, dit-il, ne ménage aucun effort pour satisfaire ses services déconcentrés. «On voudrait remercier ici le ministre et ses collaborateurs, à travers eux, le chef de l’Etat qui a bien voulu initier cette politique d’appui institutionnel en faveur des services déconcentrés du pays », a-t-il déclaré.

Pour être davantage opérationnels, M. Guilavogui a sollicité du département plus de moyens. «Nous demandons au département des véhicules pour pouvoir être opérationnels sur le terrain. Mais cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas opérationnels. Cependant, si nous avons ces engins, ce serait un plus. Aussi, le département doit nous aider dans la formation des cadres, parce qu’à l’intérieur du pays, il faut se dire la vérité, certains ne sont pas bien formés. Voilà en plus de ce matériel…», a sollicité le porte-parole des cadres récipiendaires.

A noter que ce matériel destiné aux huit directeurs régionaux est une partie du don offert récemment au département de la Ville par le Groupe Guicopress à travers sa Fondation ‘’KPC pour l’Humanitaire’’.