Ministère du Commerce : Yombouno passe le témoin à Bouba Barry

Le ministre Marc Yombouno a passé le témoin à Boubacar Barry « Big-up », ministre sortant de l’Industrie, jeudi 31 mai. La cérémonie de passation s’est déroulée dans l’enceinte dudit département en présence des travailleurs qui étaient, à cet effet, massivement mobilisés.

Le ministre entrant du Commerce a, d’entrée de jeu, exprimé sa reconnaissance personnelle à l’endroit du président de la République pour l’appui personnel, la sollicitude, les bienfaits dont il l’a gratifié dans l’exercice de ses fonctions ministérielles ainsi que face aux dures épreuves personnelles qu’il a traversées ces dernières années.

Pour Boubacar Barry, en le reconduisant dans le gouvernement dirigé par le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana, le président Alpha Condé lui donne l’opportunité de traduire dans les faits cette reconnaissance.

Il se dit convaincu que le secteur du Commerce occupe une position centrale dans l’économie nationale. En ce sens que, a-t-il indiqué, le niveau de l’offre des autres secteurs de production, de biens et de services et donc leur impact en termes de création d’emplois et de richesses restent fortement dépendants des politiques commerciales qui, dans une large mesure, déterminent leur capacité d’accès aux débouchés commerciaux potentiels.

A cet égard, le ministre entrant du Commerce a rendu hommage à tous ses prédécesseurs dont Marc Yombouno pour les efforts fournis, à travers l’œuvre accomplie pour faire avancer ce secteur crucial de l’économie nationale dans un contexte de globalisation aux exigences multiples et complexes.

« Mon ambition est de poursuivre les projets et programmes en imprimant leur mise en œuvre et une nouvelle dynamique s’inscrivant dans le cadre de stratégies novatrices, mais aussi, en ouvrant de nouveaux chantiers qui s’imposent pour répondre aux multiples attentes de la population, producteurs, distributeurs et consommateurs confondus », a annoncé Boubacar Barry.

Dans cette perspective, le nouveau ministre du Commerce a tendu aux cadres dudit département une main fraternelle pour une collaboration sincère et loyale dans la transparence, l’équité et la convivialité. «Ensemble, tournés vers le même objectif et animés de la même volonté de ne servir que notre nation, nous relèverons tous le défis », a souligné Boubacar Barry.