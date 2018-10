Mise en place du bureau de la Mairie à Dinguiraye: l’UDFG perd tout

Le dimanche 7 octobre, l’élection du nouveau maire de la commune urbaine a eu lieu. Cette élection s’est passée à la mairie de Dinguiraye. Au total, 29 candidats étaient concernés dont 9 pour le parti indépendant BHANTAL, 9 pour l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), 7 pour le Rassemblement du Peuple de Guinée (RPG), 1 pour le Parti du Travail et de la Solidarité (PTS), 1 pour la Nouvelle Génération pour le Changement (NGC), 1 pour l’Union pour le Progrès et le Renouveau (UPR) et 1 pour le Bloc libéral (BL).

À l’issue du vote, M. Amadou Tidiane Bah, tête de liste du parti indépendant bhantal a été élu maire avec 17 voix contre 11 de Mr Abdoul Kébé de l’ufdg. Il est suivi de M. Bakary Traoré du RPG, M. Mamadou Fofana du RPG, Mr Baila Bocoum du RPG et Mr Oumar Bah du PTS. Aucun incident n’a été enregistré lors de cette élection du bureau exécutif de la mairie de Dinguiraye.

Le nouveau maire, Amadou Tidiane Bah promet de se battre pour l’unité entre les fils et filles de Dinguiraye, faire des routes, fournir de l’eau potable, assurer la desserte en électricité, contribuer à la promotion de l’emploi des jeunes et femmes… Le délégué national Karamo Kéita se dit satisfait du bon déroulement des élections et invite les élus à tenir leurs promesses faites lors des campagnes de février dernier.