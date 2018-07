Mise en place d’un nouveau bureau de syndicat au Port: le ministère des Transports dément le syndicaliste Mansaré (Droit de réponse)

Le Ministère des Transports a appris avec beaucoup de surprise et d’incompréhension le contenu d’un article de presse publié ce vendredi, 13 juillet 2018 sur le site d’informations : guineenews.org, dans lequel, le Secrétaire Général Adjoint de la Confédération Nationale des Travailleurs de Guinée (CNTG), Mamadou Mansaré, accuse monsieur le Ministre d’État, Aboubacar Sylla de dissolution du syndicat du Port Autonome de Conakry et son remplacement par un autre qui serait à la dévotion du pouvoir. (Crédit-photo Cellule de Com. du gouvernement)

Le Ministère dément avec fermeté des allégations mensongères et totalement absurdes et précise que monsieur le Ministre d’État, Aboubacar Sylla n’a entrepris, à aucun moment, une quelconque démarche visant cet objectif ou même allant dans ce sens. Il n’a même jamais rencontré des représentants de ce syndicat qui a pour interlocuteur la direction du Port Autonome de Conakry et non le ministre des transports.

Le Ministère des Transports soutient que le Syndicat du Port Autonome de Conakry, comme toute autre entité syndicale, est une organisation autonome dans son organisation et indépendante du département et de l’ensemble de ses structures déconcentrées et qu’il ne lui revient pas de s’immiscer dans son fonctionnement.

Le Département se demande d’ailleurs par quel artifice, un ministre peut-il dissoudre un syndicat et lui substituer un autre alors que les organismes syndicaux sont des associations libres, en particulier lorsque le ministre en question n’assure ni de près ni de loin la tutelle de ces organisations professionnelles.

Le Ministère des Transports regrette profondément qu’une accusation aussi absurde soit l’oeuvre d’un syndicaliste présumé normalement rompu à la connaissance de la matière syndicale, à moins que le but réel poursuivi par cette démarche ne soit de jeter le discrédit sur monsieur le Ministre d’État, Ministre des Transports et sur le département qui viennent de réussir en quelques jours l’exploit de remettre en service le train de banlieue CONAKRY EXPRESS en attendant la mise en circulation dans les prochaines semaines, d’au moins cinquante bus de la SOTRAGUI.

Conakry, le 13 juillet 2018

Le Ministère des Transports