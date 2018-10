Mode & Mannequinat : Alpha’O Fashion Show annonce les couleurs de sa deuxième saison

La deuxième saison d’Alpha’O Fashion Show se tiendra les 8, 9 et 10 novembre prochain. En prélude à cette manifestation culturelle, les promoteurs de l’événement ont animé une conférence de presse ce samedi 27 octobre 2018 à Conakry, avec pour objectif d’annoncer les couleurs de cette rencontre de promotion des jeunes stylistes et mannequins du pays.

L’initiative est du jeune créateur et promoteur de mode Alpha Oumar Ly Bah plus célèbre sous le nom d’Alpha’O, avec pour objectif de contribuer au développement du secteur en Guinée à travers la création de l’emploi et l’encouragement des stylistes afin que ceux-ci puissent comprendre qu’avec la mode on peut vivre son rêve et avoir à sa charge certaines personnes.

Selon les porteurs du projet, cette deuxième édition d’Alpha’O Fashion Show sera jumelée avec la célébration des 15 ans de l’agence de mannequin Saf’Am mise en place par l’ancien mannequin Alpha’O devenu créateur puis promoteur de mode.

« Alpha’O Fashion Show est un concept qui a été créé l’année dernière et qui permet de présenter la collection annuelle. Parce que présenter la collection annuelle, ce n’est pas qu’aller sur des événements à l’extérieur, faire 5 ou 10 tenues. Lors d’Alpha’O Fashion Show, on présente toujours une collection de 100 pièces », a indiqué en substance Alpha Oumar Ly Bah qui a baptisé la collection de cette année ‘‘Mosaïque’’.

Un choix inspiré de tout ce que le pays a traversé courant l’année 2018, tant en termes d’acquis que d’insuffisances. « Et Mosaïque est donc l’assemblage de toutes ces particularités qui se retrouvent dans la collection à travers les couleurs et plusieurs collections que nous détaillons via une histoire par l’entremise d’une chorégraphie mise en place à cet effet », a annoncé le concepteur de l’événement à la faveur d’une conférence de presse organisée à cet effet.

Pour cette deuxième saison, la structure Alpha’O Fashion a jugé utile, lors de la soirée d’ouverture prévue le 8 novembre à travers la création d’une boite à ciel ouvert dénommée Opening Show à l’hôtel Riviera, de faire le défilé dans un centre commercial avec la participation de plusieurs jeunes stylistes et grands créateurs.

L’autre innovation de l’année, c’est de créer une certaine cohésion entre les stylistes et les mannequins. Parce qu’il a été remarqué que malgré l’interdépendance qui existe entre ces deux entités, elles n’ont pas souvent l’opportunité de se frotter afin que tout le monde puisse se rendre compte de cette complémentarité.

Et pour le réussir, Alpha’O Fashion a initié un concours de défilé de mode, un concours de danse et plusieurs autres compétitions devant avoir lieu entre les stylistes et les mannequins, en vue de permettre la création le frottement entre ces deux entités qui ne se connaissent pas forcément .

Le lendemain vendredi 9, il y aura la soirée à Prima Center où les organisateurs envisagent de faire des choses qui partent dans le sens contraire de ce que le public a l’habitude de voir en termes de décoration et d’organisation. Suivi le surlendemain de la grande soirée prévue à l’hôtel Riviera et lors de laquelle la maison Alpha’O Fashion entend présenter la collection baptisée Mosaïque.