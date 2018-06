Le Maroc perd le Mondial 2026 : Ahmad, Antonio Souaré et Antoine Bell réagissent

Candidat à l’organisation du Mondial 2026, le Maroc a perdu face au trio USA- Mexique- Canada. EN Afrique, 42 des 53 fédérations ont voté pour le Maroc. Fait inédit, la Guinée et le Bénin sont les deux francophones qui ont voté pour les américains.

Non, réagit le patron du football guinéen, Antonio Souaré, au micro de CIS Radio. « On n’a pas voté pour United 2026. Je ne peux pas être ambassadeur pour la campagne du Maroc et voter pour les autres. C’est la terre et le ciel, ça« , a-t-il martelé.

« Il faut que les gens sortent de ça. Nous sommes en train de vérifier cette confusion-là. Ce n’est pas vrai… Il faut rétablir cette vérité », a encore expliqué M. Souaré.

Selon M. Souaré, autrefois, on votait pays par pays. « Mais cette fois-ci, tout le monde a voté au même moment et en 15 secondes. Nous ne pouvons pas nous tromper sur le nom du Maroc », a-t-il assuré.

Contacté par Arryadya, une radio marocaine, Joseph Antoine Bell, légendaire gardien du Cameroun, un des ambassadeurs de la candidature marocaine, se lâche.

« Des Africains ont voté pour rajouter une Coupe du monde aux autres et non pas pour l’organiser nous-mêmes, pour que les enfants des autres la voient de chez eux et pas nos enfants… J’aurais préféré que le Maroc n’ait que 54 voix mais 54 voix africaines, cela aurait été significatif », a-t-il soutenu.

Quant au président de la CAF, Ahmad Ahmad, au micro d’Arryadya, se lâche. « On a fait ce qu’on pouvait. Apparemment, 45 pays en Afrique ont voté (pour le Maroc), je pense que c’est honorable. Avoir 100% actuellement c’est très difficile et puis vu les fortes pressions politiques de certains chefs d’État en Afrique ce n’était pas évident ».