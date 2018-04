Mondial Russie 2018: le Sénégal fortement intéressé par Bouna Sarr

Selon le journal sportif français L’Equipe, le Sénégal espère sélectionner Bouna Sarr en vue de la Coupe du Monde qui va se jouer dans moins de deux mois en Russie. Des émissaires de la Fédération Sénégalaises de Football (FSF) ont donc contacté l’attaquant de l’Olympique de Marseille, reconverti en latéral droit.

Courtisé depuis plusieurs années par la Fédération Guinéenne de Football (FEGUIFOOT), Bouna Saar n’a jamais accepté de jouer pour la Guinée quoiqu’il ait été sélectionné par les derniers entraineurs qui se sont succédé à la tête du Syli national. En fait, le joueur a toujours espéré jouer pour la France. Et depuis sa reconversion réussie au poste de latéral droit, le joueur de 26 ans semble plus que jamais proche des Bleus. La France est en effet moins pourvue de ce poste, surtout avec les blessures de Djibril Sidibé et de Christophe Jallet. Et c’est au moment que la presse sportive française évoque une possibilité pour Bouna Sarr d’être sélectionné par Didier Deschamps que le Sénégal se présente, mettant ainsi le joueur dans un dilemme- l’entraineur de l’équipe de France communiquera sa liste pour la Coupe du monde le 15 mai prochain.

Avec maintenant la présence du Sénégal dans la course, l’espoir devient très mince pour la Guinée de gagner Bouna Sarr.

Il faut rappeler que l’ancien attaquant de Metz est né en France d’une mère guinéenne et d’un père sénégalais.