MTN Challenge : 22 gérants des points de vente Mobile Money récompensés

Pour promouvoir le mobile money, MTN Guinée récompense chaque mois ses partenaires qui vont faire plus de transactions. Ce vendredi 13 avril, 22 gérants des points de vente MTN Mobile Money sur les 100 participants, ont reçu des cadeaux.

«Nous avons organisé cet événement pour tout d’abord remercier les partenaires de MTN Mobile Money qui travaillent avec nous depuis des années. Nous avons jugé nécessaire qu’à partir du mois de mars jusqu’en fin d’année, il fallait qu’on lance un challenge pour leur permettre de faire beaucoup de transactions dans les points de vente, promouvoir nos produits et à la fin celui qui aura fait la plus forte croissance va recevoir des lots comme des motos, des smartphones, etc. qu’on a distribués aujourd’hui », a expliqué Aminata Bérété, Directrice générale de MTN Mobile Money.

Cette action selon Aminata Bérété, vise à impliquer ses partenaires dans la promotion des produits de MTN Mobile Money : «Si nous faisons cela, c’est pour promouvoir MTN Mobile Money. En même temps nous avons organisé un forum où ils ont évoqué certains problèmes. Donc, ils avaient besoin de nos supports et nous avons également besoin d’eux pour pouvoir améliorer les choses sur le terrain. Et le dynamisme a commencé. Il y a des points de vente qui sont en train d’être commandés. Nous allons être présents partout. C’est l’objectif de cette campagne.»

Plus loin, la Directrice générale de MTN Mobile Money a expliqué comment participer à cette campagne : « Pour participer à la campagne, il suffit juste d’être un point de vente attaché à un distributeur. Le point de vente reçoit chaque mois un objectif bien précis. A partir de cet objectif, il va faire des transactions et chaque jour, en fonction du volume des transactions effectuées dans sa chaine, nous allons récapituler, voir celui qui a fait la plus forte croissance. Donc pour être éligible, l’agent doit réaliser une performance de 15% en volume (Dépôt et Retrait).»

Pour le mois de mars ce sont donc 22 partenaires qui ont été primés. Le 1er a reçu une moto et le 2ème 1 millions GNF. Les dix qui occupent la 3ème place ont reçu chacun 100 mille GNF alors que les dix qui occupent la 4ème ont eu un smartphone, chacun.