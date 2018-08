Musique : Après 4 années d’absence, Bébé Baya s’annonce sur scène

Laouratou Barry, plus célèbre sous le petit nom de Bébé Baya, est une fierté de la jeune génération d’artistes guinéens. Auteure des célèbres albums Tombolola et Nkha fourou sortis respectivement en 2011 et 2014, Laouratou Barry débarque avec une nouvelle œuvre musicale pour le plaisir de ses nombreux admirateurs et fans.

Pour ce troisième jet, l’artiste arrive avec un album costaud, comportant une dizaine de titres, et qui est en train de se cuisiner actuellement au studio Djardjef chez Fakry. La particularité de ce troisième opus réside dans le fait que cette fois-ci, Bébé Baya vient avec la Pop Mandingue. Un genre musical qui se démarque complètement de celui joué sur les deux précédents albums.

« Au fait, je fais un cocktail de musique entre la tradi-moderne et les genres musicaux d’ailleurs. Un bon métissage de culture qui va forcément plaire au public », promet-elle à Guineenews©.

En tant que jeune, Laouratou Barry confie s’apercevoir combien de fois les jeunes sont emportés par les genres musicaux d’autres cieux. D’où son inspiration à faire cette alliance entre la tradition et la modernité.

Absente depuis 4 ans sous les projecteurs dans les événements publics, Bébé Baya justifie ce petit recul par son souci d’honorer un engagement qu’elle a tenu à sa défunte maman, Aicha Baya Diabaté.

« C’était pour une cause juste et noble : celle de décrocher un diplôme à tout prix, comme l’aurait souhaité ma mère », motive-t-elle.

La nouvelle diplômée en Banques et Assurances, désormais libérée de cet engagement, veut entièrement se consacrer à sa musique. Le nom de ce troisième opus sera connu durant les prochaines dates. Il en reste ainsi pour sa sortie proprement dite.