Musique: Azaya présente son clip-vidéo en featuring avec l’artiste nigériane Yemi Alade

Après Timaya, Azaya vient de faire un featuring avec Yemi Alade dans un morceau intitulé « Tu me rends dingue ». Le clip a été projeté hier jeudi 28 février et est désormais disponible depuis ce vendredi 1er mars sur l’ensemble des plate-formes de téléchargement.

Ledit clip-vidéo parle de l’amour et dure environ 4 minutes. Il a coûté la bagatelle de 4000 dollars, soit 36 millions de francs guinéens et 5000 dollars pour la réalisation de l’œuvre musicale présentée à la faveur d’une conférence de presse animée par l’artiste à Conakry, sans compter le coût lié au studio et aux billets d’avion se situant dans l’ordre de 3000 dollars. Ce qui fait dire l’artiste que « c’est le plus grand projet et le plus coûteux de tous ses featurings ».

D’autres collaborations sont en vue, notamment avec des artistes camerounais, ghanéens, jamaïcains. Une manière pour Azaya se vendre à l’internationale.