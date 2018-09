Musique : Keyla K, la figure de proue de la musique urbaine, s’annonce sur les plate-formes

Artiste, auteure, compositrice et chanteuse, Keyla K s’active inlassablement pour la sortie de son nouvel album. Celle dont le talent a été révélé lors d’un événement culturel dans l’enceinte de son université à Conakry, en 2014, est une véritable tigresse sur scène et prolixe en textes riches en couleurs.

Sa première prestation scénique remonte à la même année, 2014, lors de l’élection Miss et Master de ladite université où l’artiste cassera le thermomètre du trac qui l’habitait alors, avant bercer le public désormais acquis à sa cause. Car, peu avant, les étudiants, à l’annonce de Keyla K par l’impresario, s’attendaient à découvrir une artiste qui ne lui était point familière. Grande a donc été la surprise des étudiants éblouis par Keyla.

Venue dans la musique à travers les imitations et les danses, Keyla sort son premier single intitulé Apelle moi Keyla. Une première œuvre musicale qui connaitra un succès inédit. A partir de là, la jeune artiste se bâtit une notoriété dans le cœur des mélomanes.

En 2016, elle sort sa mixtape. Et depuis, elle travaille sur son album My story cuisiné entre le Nigeria, le Sénégal et la Guinée. Véritable chef-d’œuvre, My story est un album mixte qui combine le Rap, l’Afro et plusieurs autres genres musicaux. Son auteure, Keyla l’identifie tout simplement à l’histoire de tout un peuple.

Auréolé des morceaux phares comme Non à l’excision et Apocalypse, l’album de 10 titres connait la participation des artistes de renommée internationale dont la sénégalaise Marema, lauréate du Prix Rfi Découvertes 2014 et Moussa M’Baye du groupe Degg J Force 3. Avec pour sortie sur les différentes plateformes en octobre prochain, suivi d’un époustouflant concert en décembre 2018.

D’ici-là, Keyla K, pour le plaisir de ses nombreux fans et admirateurs, offrira un concert au Centre culturel franco-guinéen ce vendredi 21 septembre. C’est le tout premier concert live qui se veut un avant-goût annonciateur des véritables couleurs de My story. Ensuite, suivra une série de concerts prévus à l’intérieur du pays.

Cliquez sur ce lien pour regarder le clip Fi Boubou de l’artiste Keyla K en featuring avec Moussa M’Baye sur Youtube.