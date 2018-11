Musique : la lauréate du Prix Rfi Découvertes 2011, Sia Tolno, débarque avec l’album This trai

Après La voix de la Forêt, Africa Star, I sanga, My life, African woman, la lauréate du Prix Rfi Découvertes 2011 s’annonce avec force dans le paysage musical guinéen. L’artiste chanteuse, auteure et compositrice, Sia Tolno, est porteuse d’une œuvre musicale intitulée This train.

La sortie de cet album, sixième du genre pour sa conceptrice, est annoncée pour le jeudi 6 décembre prochain au Palais du peuple, à Conakry. Il comporte 11 titres, avec une reprise de la chanson ‘‘Je suis malade’’ de Serge Lamah. Et, fait le mélange de tout ce que l’artiste a fait par le passé.

Le funk, le R&B, la musique classique, le reggae et l’afro-beat sont entre autres genres musicaux que l’artiste combine pour offrir au public mélomane de Guinée. Un travail que l’artiste, sourires aux lèvres, assimile à une folie musicale que ses compatriotes vont aimer forcément.

Loin d’une liste exhaustive, la dédicace connaitra la participation de plusieurs artistes nationaux, notamment Félix Mamadouno, Koumba Aviane Tonguino, André Flamy Lélano, Zénab Kouyaté et Tèningbè Diawara.

Quoiqu’établie aujourd’hui en France, Sia Tolno dit constater une certaine évolution au sein de la musique guinéenne qu’elle porte au cœur. Et depuis le concert de Vivendi organisé pour célébrer la fin d’Ebola en Guinée, suivie d’une tournée entamée en région forestière avec d’autres artistes pour apporter son soutien aux survivants de cette terrible maladie, Sia Tolno va renouer de plus belle avec ses nombreuses fans qu’elle berce tant de par son look que par son talent.