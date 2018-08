Musique: Natu Camara du groupe Ideal Black Girls annonce la sortie de son album solo

Artiste, compositrice, chanteuse et musicienne, Natu Camara est membre du premier groupe féminin de rap dénommé ‘’Ideal Black Girls’’. Etablie depuis plusieurs années à New York, elle est actuellement en séjour au pays avec la motivation de préparer le terrain en vue de la sortie très prochaine de son album solo.

L’œuvre musicale s’intitule ‘‘Dimèdi’’, inspirée d’une chanson que l’artiste dédie à son enfance. Dans ce titre, Natu envoie une pensée pieuse à sa défunte grand-mère et aux autres enfants de la Guinée et d’ailleurs.

L’album comporte 12 titres plus une chanson bonus. Et, retrace le parcours de l’auteure. Aussi, il traite du quotidien vécu tant par l’artiste que par les siens en Guinée et sous d’autres cieux.

Les titres comme Nnakhoundé (Mon lieu de refuge), Yigui (estime) et Drapeau bercent dans les méandres de la bonne sonorité faite de la Soul, l’Afro-rock et l’Afro-pop.

A New York où elle est établie depuis un certain temps, Natu en plus de faire la musique, est aussi dans l’humanitaire en vue de l’intégration des jeunes immigrés de l’Afrique occidentale dans les milieux scolaires et estudiantins.

Avec Hadji, Dine & Miss Bah, Natu a fondé le groupe Ideal Black Girls en 1997. Le quatuor bâtit alors sa notoriété sur sa capacité de tenir en haleine le public, notamment à travers d’alléchants titres extraits de son tout premier album Guinèya Mou Monèra.

Ayant aujourd’hui grandies et avec le mariage, chacune d’elle s’occupe de ses propres affaires même si elles restent en contact et en bon terme, quoique partageant différents continents.

Outre leurs albums solos, les membres du groupe ‘’Ideal Black Girls’’, par la voix de Natu, envisagent de revenir sur scène avec un nouvel album pour le plaisir de leurs nombreux admirateurs et fans.