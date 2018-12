Musique : Keyla K fait son come-back avec l’album My Story

Après le single Apelle moi Keyla, suivi peu après d’une mixtape sortie en 2016, l’artiste Keyla K débarque à nouveau dans le paysage musical guinéen. Et dans sa gibecière, l’album My story.

L’œuvre musicale cuisinée entre le Nigeria, le Sénégal et la Guinée a été présentée ce mercredi 12 décembre 2018 à Conakry. Elle est auréolée de 10 titres, avec 4 collaborations faites notamment avec Moussa M’Baye, Takana Zion et l’artiste sénégalaise Marema, lauréate du Prix Découvertes Rfi 2014.

Les titres comme Fi boubou, Mahshugui Dance, Non à l’excision et l’éponyme My story bercent les mélomanes dans les méandres des sonorités faites du Rap et de l’Afro, ainsi que de plusieurs autres genres musicaux.

Depuis ce mercredi, l’album est désormais disponible en CD et le sera également sur les plateformes de téléchargement à partir du 15 décembre courant. Dans ce chef-d’œuvre, Keyla K aborde plusieurs thématiques liées notamment au quotidien vécu du Guinéen.