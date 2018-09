Musique : tout sur le nouvel opus de Koundou Waka

Longtemps absent des podiums et projecteurs grand public, Abraham Sonty s’annonce en fanfare avec à la clé une œuvre musicale de 12 titres qui fait déjà parler d’elle. Son nom : La haine de l’autre.

L’album est auréolé de plusieurs titres dont Goûter-laisser, Ntan khamara marafanyi nan fökhi m’ma. Sa sortie officielle est prévue en deux temps : le vendredi 7 décembre 2018 à l’hôtel Palm Camayenne et le dimanche 9 décembre suivant sur l’esplanade du Palais du peuple où l’artiste entend offrir le meilleur de lui pour le plaisir de ses nombreux fans.

Dans la carrière musicale du concepteur des albums Koundou Waka, Wamagakhou, Sagalata Birigoé et Polossé, La haine de l’autre reste une consécration. « Parce que jusque-là, j’apprenais à chanter », soutient sans modestie aucune Abraham Sonty, malgré l’énorme succès qu’ont connu ces tubes.

Aujourd’hui plus qu’hier, l’artiste au pied magique murit de l’ambition pour la Guinée qui lui reste si chère : c’est celle de faire en sorte que la Guinée puisse reconquérir culturellement sa place à l’échelle planétaire. Et pour réussir ce challenge, Abraham compte sur l’implication individuelle et collective de chacun et de tous, en vue, dit-il, d’un sursaut patriotique.

Mais comment est-ce possible quand on sait qu’Abraham chante La haine de l’autre synonyme de ‘‘ne pas aimer voir son prochain évoluer ?’’ C’est la réelle motivation de Koundou Waka à baptiser comme tel son album pour inverser la tendance. S’inspirant de l’adage arabe selon lequel « la jalousie (positive) est préférable à la haine », Abraham Sonty laisse entendre que la haine constitue un frein à tout développement. D’où tout son combat pour le dénoncer et tenter de dissuader ses adeptes.

Par ce chef-d’œuvre, l’artiste entend faire danser le monde entier sur les sons et rythmes authentiquement guinéens. Mais d’ici-là, il plaide pour l’instauration d’une politique pour aider les gens à exceller dans leurs domaines respectifs.

« Malédiction à celui qui nourrit la haine ! Malédiction à celui qui nourrit la guerre ! Malédiction à celui qui nourrit la rancune et qui en fait un moyen afin de détruire autrui ! ». Tels sont entre autres messages que véhicule Abraham dans La haine de l’autre qui expose également sur le quotidien vécu du guinéen.

L’autre titre qui fait feu dans la cité actuellement, c’est Dödö. Par cet autre titre qui a pris une belle envolée avant même la sortie de l’album, Sonty brise le silence sur tout ce qui est exposé, notamment sur les réseaux sociaux où des gens se livrent à la perversité sans vergogne. « Est-ce dû à la démission parentale ou que c’est le monde qui va à l’envers ? », s’interroge l’artiste.

Même s’il a la réponse à ces deux interrogations, Abraham Sonty la réserve pour ses adulés fans et admirateurs qui rallieront l’un ou l’autre des deux sites retenus pour la sortie de l’album les 7 et 9 décembre prochain.

D’ici-là, Abraham invite les mélomanes à retrouveront le teaser de Dödö dans les colonnes du premier quotidien électronique guinéen d’informations Guinéenews© à partir de ce jeudi 20 septembre 2018.