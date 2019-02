Naité sur l’axe Sonfonia-Kagbelen : « Il faut que l’ouvrage soit rendu aux usagers fin février ou mi-mars »

Pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux sur l’axe Sonfonia-Kagbelen, le ministre des Travaux publics s’est rendu sur le chantier le samedi 2 février 2019. Selon l’entreprise chargée d’exécuter les travaux, le niveau d’avancement tourne autour de 75%.

« Le niveau d’avancement tourne autour de 75%. Comme vous avez dû le constater sur les deux voies, le grave-bitume est fini complètement sur un côté, de l’autre côté, il nous reste 500 et quelques mètres pour arriver à Kabeglen. Et aujourd’hui, parallèlement à ça, nous sommes en train de corriger les parties dégradées entre Sonfonia et la T10. Et puis, nous sommes en train de corriger les bordures et les terre-pleins qui ont été endommagés par les usagers », a expliqué le Directeur général adjoint de GUICOPRES chargé des opérations et des BTP, Moussa Cissé.

Le ministre des Travaux publics, Moustapha Naité, a affiché une totale satisfaction sur le niveau d’avancement des travaux : « Je pense que c’est une réelle satisfaction de voir que le chantier progresse. On était là il y a deux mois et demi. Le délai qui a été donné à l’entrepreneur était de trois mois et je constate avec satisfaction que le délai est en train d’être respecté. Ils sont à peu près 500 mètres de Kabeglen. Qui connaît comment c’était difficile de circuler à Conakry à travers cet axe, aujourd’hui, il peut être vraiment heureux de savoir que les choses évoluent dans la bonne direction. »

Après avoir invité l’entreprise à ne pas baisser de rythme pour que les travaux finissent plus tard en mi-mars : « Je voudrais encore une fois suggérer à l’entreprise de continuer sur l’élan qui a été amorcé depuis très longtemps et en tout cas depuis trois mois. En tout cas, pour ce que nous avons vu déjà et la mission de contrôle qui l’accompagne, nous voyons que les règles sont respectées. Et si on atteint déjà Kabeglen avec le grave-bitume et que la dernière couche de roulement commence le plus vite que possible, nous osons croire que nous serons dans les délais de trois mois. Donc, d’ici la fin du mois de février ou mi-mars pour que le chantier soit totalement rendu pour le bonheur des usagers qui ont longtemps souffert sur cet axe-là. Je pense que le calvaire sera bientôt fini. »

Le ministre Naité et sa délégation se sont ensuite rendus à la base logistique de l’entreprise qui est en train de faire les dalles devant servir de fermeture pour les caniveaux. Ils sont ensuite passés visiter le chantier de réhabilitation de la voirie du quartier Nongo Conteya pour voir l’état d’avancement des travaux.