Namory Camara prend les rênes de l’Agence de Promotion des Investissements Privés

En application du décret D/2019/019/PRG/SGG du 16 janvier 2016, le nouveau Directeur Général de l’Agence de Promotion des Investissements Privés a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions dans la soirée de ce mardi 22 janvier 2019.

C’est la Secrétaire générale adjointe du gouvernement, qui a officié la cérémonie en présence de plusieurs invités et des travailleurs, Hadja Diakagbè Kaba.

Dans son discours de circonstance, le Représentant du personnel de l’APIP a rappelé les avancées majeures enregistrées sous le magistère du directeur sortant Gabriel Curtis durant son magistère. Au nombre de celles-ci, N’fa Ousmane Touré a entre autres cité l’installation effective du Conseil d’administration de l’APIP-Guinée, la rénovation du siège de l’institution à Conakry, l’équipement des services en mobiliers et équipements informatiques, la réalisation de plusieurs missions de travail à l’intérieur du pays dans le cadre de la décentralisation des activités de l’APIP en vue, dit-il, de mieux la rapprocher des promoteurs établis dans les régions, le renforcement des capacités professionnelles et managériales par l’organisation des formations, stages et voyages d’études à l’étranger auprès des agences sœurs et d’autres institutions, ainsi que l’amélioration sensible fonctionnement du Guichet unique à travers la facilitation du processus de création, confortant ainsi la position de la Guinée dans le classement Doing Business durant les 5 dernières années.

Au regard de tous ces acquis non exhaustifs, le Responsable du personnel de l’APIP a émis l’espoir de voir le Directeur Général entrant poursuivre l’œuvre déjà accomplie, l’Administration se situant dans une continuité. »Dans cette perspective, je vous garantis que vous pouvez compter sur l’engagement et le soutien de tout le personnel de l’Agence », a promis N’fa Ousmane Touré.

Depuis la nomination le 25 mai 2018 du directeur général sortant au poste de ministre en charge des Investissements et des Partenariats publics privés, l’intérim a été assuré Mme Hann Zénab Keita, par ailleurs Directrice Générale adjointe de l’APIP.

En huit mois de gestion, sa jeune professionnelle, dynamique et soudée équipe, passionnée par la mise en œuvre de la Politique de promotion des investissements privés, inclusifs et durables du gouvernement impulsé par le président Alpha Condé et élaboré sous le leadership du Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana a fait un laborieux travail, avec la franche collaboration des doyens. Notamment à travers l’initiation des actions visant à mettre en avant la vision du chef de l’Etat, celle de permettre à la Guinée d’atteindre l’émergence économique à l’horizon 2040.

« Ces actions ont permis d’illustrer le slogan Guinée is back du président de la République », s’est félicitée Mme Hann, dont la gestion ces derniers temps a permis la réorganisation des départements et des services, la simplification et dématérialisation de la gestion financière, le recrutement d’un expert en ressources humaines, l’acquisition d’un important lot d’équipements informatiques pour l’opérationnalisation des antennes à l’intérieur du pays, la promotion interne de 10 cadres, entre autres.

Hadja Diakagbè Kaba, Secrétaire générale adjointe du gouvernement, avant de procéder à l’installation officielle du nouveau promu, a fondé l’espoir sur celui-ci, entouré de la dynamique équipe, quant à maintenir l’élan progressif engagé par les prédécesseurs et à améliorer davantage les performances de l’APIP.

Pour sa part, le Directeur Général entrant, Namory Camara, a exprimé toute sa gratitude à l’endroit du président de la République qui l’a choisi parmi 13 millions de Guinéens en lui fondant sa confiance qu’il promet de relever, avant de rendre hommage au Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana et au ministre Gabriel Curtis des Investissements et des Partenariats publics privés.

Tout en tendant une main collégiale et franche à ses collaborateurs, M. Camara a dégagé ses attentes de ses collaborateurs en ces termes: « Je ne crois pas à un exercice solitaire ou à un management solitaire. La réussite, elle n’est pas individuelle: elle est collective. Donc, vous pouvez compter sur moi, sur mon impartialité, mon ouverture d’esprit. Ma porte est ouverte. Ce que je demande à tout travailleur, c’est le dévouement, le travail, l’esprit de partage, le respect de la hiérarchie », a-t-il conclu devant une équipe ayant pour valeur intrinsèque le respect mutuel, l’intégrité, le travail d’équipe et la rigueur. Toutes choses ayant permis à l’APIP de se hisser au rang des meilleures agences d’investissements en Afrique. Du moins, à en croire sa Directrice Générale adjointe, Mme Hann Zénab Keita.