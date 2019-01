Naufrage meurtrier au large de Boulbinet : les précisions du ministre de la Pêche

Tôt ce mercredi 2 janvier 2019, une pirogue de pêche ayant à son bord des passagers, a chaviré au large du port artisanal de Boulbinet, dans la commune de Kaloum. Un naufrage qui a fait plusieurs morts des disparus, rapportent plusieurs sources sans être en mesure de préciser le nombre de victimes. Joint au téléphone par Guinéenews, Frédéric Loua, ministre des Pêches et de l’Aquaculture, a confirmé l’accident avant d’apporter ces précisions :

«On a appris au petit matin qu’il y a eu effectivement une barque qui a chaviré. C’est une barque de pêche artisanale qui est immatriculée et basée à Colèah qui, pour cette occasion de fêtes de fin d’année, s’est transformée en une barque de transport de personnes entre Boulbinet et Kassa. Il semble qu’elle a chaviré après une panne. On parle de personnes disparues et de mort d’hommes, mais nos techniciens sont sur le terrain pour nous donner des éléments sûrs », a précisé le ministre de la Pêche de l’Aquaculture et de l’Economie maritime.

Faut-il, rappeler, ce genre d’accident est fréquent pendant les périodes des fêtes de fin d’année ou le week-end entre la presqu’île de Kaloum et les îles de Kassa. Un exemple illustratif est celui qui avait causé la mort d’étudiants camerounais au large du port artisanal de Boulbinet il y a quelques années.

Nous y reviendrons.