Nécrologie – Décès de l’ancien ministre Thierno Mamadou Cellou Dalein Diallo (Le vieux)

L’ancien ministre des gouvernements du président Conté, le « vieux » Elhadj Thierno Mamadou Cellou Dalein Diallo est décédé hier samedi 3 mars nuit suite à une longue maladie à Conakry.

Emprisonné et torturé au Camp Boiro sous la première république, Elhadj Cellou Dalein fera partie des membres fondateurs du PUP (parti de l’unité et du progrès) sous la deuxième république. Ancien directeur de campagne de Conté, il occupera plusieurs postes ministériels et fut un des architectes de l’implémentation du PUP au Foutah.

D’une santé fragile suite aux séquelles du Camp Boiro, Elhadj Cellou Dalein occupera le poste d’ambassadeur de Guinée en Italie avant de faire valoir ses droits à la retraite.

Le président Alpha Condé le fera revenir comme Conseiller à la Présidence poste qu’il occupera jusqu’à sa mort.

Elhadj Thierno Mamadou Cellou Dalein Diallo a rejoint sa femme décédée il y a quelques années. Il est le père et grand père de plusieurs enfants et petits enfants repartis à travers la Guinée et le monde.

Les funérailles sont prévues à Labé.

Nous y reviendrons.