Nécrologie : Hadja Kaman Condé n’est plus !

Les familles Condé, Kouyaté, Touré, Doumbouya, Diané, Douno, Diakité, Kaba, Camara, Traoré, Diawara, Keita, Dioubaté ont la profonde douleur d’annoncer aux parents, amis et connaissances le décès de Hadja Kaman Condé, épouse de feu El Hadj Lamine Condé, ancien ministre et ancien gouverneur de la banque centrale, mère de El Hadj Mamadi Lamine Condé, ancien ambassadeur et ancien rapporteur à la CENI et belle-mère de Dorval Doumbouya, ancien ministre et de Lansana Kouyaté, ancien Premier Ministre.

Décès survenu le dimanche 10 février 2019 à 1 heure du matin des suites d’une maladie à son domicile à Conakry.

Qu’en soient informés le président de la République, le Professeur Alpha Condé, les grandes familles de Hamana- Kouroussa, l’union des ressortissants et amis de Kouroussa, les familles de Kissidougou, de Siguiri, de Faranah, du Sénégal, la grande famille Koné au Mali et les amis des Tougué, Guéckédou, Nzérékoré, Kankan, Labé, Macenta.

Les condoléances sont reçues au domicile de El Hadj Mamadi Condé, sis au quartier Cameroun en face du siège de la CMIS.

La date de l’enterrement fera l’objet d’un autre communiqué.

Paix à l’âme de Hadja Kaman Condé. Amen.