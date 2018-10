Nécrologie : Hommage à Aguibou Chérif (Par Abdoul Ly)

25 mai 1961 – 17 septembre 2018. Dieu a donné, Dieu a repris

Ce lundi 17 septembre 2018, Sagalè terre bénie dans la préfecture de Lélouma non sans le vouloir a accueilli et accepté par effet de surprise, le silence définitif d’un homme qui a adoré Sagalè et qui finalement par la volonté de Dieu, y trouvera sa dernière demeure pour enfin s’y reposer pour toujours.

Né le 25 mai 1961 à Kindia, fils de feu El Hadj Ibrahima et de Hadja Fatoumata ‘’Lady’’ Chérif, feu Aguibou Chérif ex employé à la Direction générale de la Douane de Conakry, Section Brigade terrestre du Port Autonome de Conakry, a été rappelé paisiblement à Dieu, dans un sommeil profond ce lundi 17 septembre 2018 à Sagalè (Lélouma). Il a été inhumé le mardi 18 septembre 2018 dans la même localité après la prière d’ASR. Le regretté feu Aguibou Chérif partageait le toit conjugal avec Mariama Barry (Hadja), mère de trois (3) enfants, 2 filles et 1 un garçon.

A l’annonce de sa mort, ce fut un coup de massue sur la tête. Brusque et inattendue fut son rappel à Dieu, il nous laisse tous hébétés dans une consternation sans nom.

C’est un devoir car l’amitié l’oblige de rendre hommage à notre frère, ami et confident de parcours depuis l’école primaire, secondaire, universitaire et jusqu’à son dernier jour. Autant de souvenirs d’enfance défilent sous nos yeux, des bons moments s’affichent en images dans nos pensées, pendant que tu reposes paisiblement quelque part dans Sagalè, village que tu as choisie et adulée durant toute ton existence, parents, amis et alliés continuent de pleurer à chaudes larmes ta disparition. C’est bien dans ce temple du savoir et de grande pratique de l’Islam où tu as aiguisé tes armes pour la parfaite maîtrise du coran, que les fidèles musulmans ont prié pour le repos de ton âme, pour ensuite te réserver une place de choix et de poids dans l’enceinte de ce grand cimetière de Sagalè, où repose autres grandes âmes de la localité. Fait et volonté de Dieu car, la concession familiale de Madina est située juste en face du grand cimetière et hélas ! Ta dépouille mortelle se plaindra certainement de l’absence de cette grande foule de parents, d’amis et connaissances de Madina en particulier et de Conakry en générale, qui auraient souhaité t’accompagner à ta dernière demeure.

Des signes prémonitoires ont été récapitulés après ta mort mon cher ami. Pourquoi tu n’as pas délié la langue à ton vivant ?

En route vers Sagalè, pas très bien portant, malgré le décès annoncé d’un de tes oncles pendant que tu étais vers Kindia et l’insistance de surcroît du frère Procureur Moundjirou Chérif pour que tu rebrousses chemin, la sourde oreille te dominera quant à empêcher ce long voyage, à l’avance programmé par le destin. Quelques mois auparavant, après qu’il t’a dit au revoir à destination de la Hollande, tu as bouleversé notre frère Ousmane Chérif à quelques heures de son vol. Tu le poursuivras jusque dans sa voiture en tenant sa main en guise d’au revoir en lui disant ceci : ‘’Au cas où l’on ne se reverra pas, je te confie ma petite famille toute entière’’. Fin de citation.

Il est difficile de ne pas y croire que notre Ché savait pertinemment que ses derniers jours approchaient à grands pas. D’autres révélations soutiendraient cette option de prémonition car, des témoignages ont fusé de partout.

Cet homme qui nous quitte aujourd’hui a marqué d’une encre indélébile le parcours de son existence sur terre.