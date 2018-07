New York : Guterres reçoit les lettres de créance de la Représentante permanente de la Guinée à l’ONU

Cinq mois après sa nomination par le président Alpha Condé comme Ambassadeur et Représentante Permanente de la Guinée auprès des Nations Unies, Mme Sidibé, Fatoumata Kaba a enfin présenté jeudi 5 juillet ses lettres de créances au Secrétaire général de l’ONU.

C’était à la faveur d’une cérémonie solennelle simple mais indispensable pour marquer officiellement l’entrée en fonction de cette diplomate chevronnée, Mme Sidibé Fatoumata Kaba dans ce temple de la diplomatie mondiale.

Habillée dans un somptueux boubou en basin blanc (tenue traditionnelle africaine) assorti d’un foulard de même couleur, les yeux cachés derrière ses lunettes claires, c’est une Fatoumata Kaba, toute radieuse qui a tendu ses lettres de créance au patron de l’ONU, le Portugais Antonio Guterres.

Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, J’ai l’honneur de vous présenter les lettres par lesquelles le président de la République de la Guinée, Pr Alpha Condé m’accrédite en ma qualité d’Ambassadeur Extraordinaire, Représentante de la Guinée auprès des Nations Unies. Tels ont été les tout premiers propos de Mme Sidibé en présentant ses lettres de créance à Antonio Guterres.

Celui-ci avec la plus grande élégance diplomatique, a placé à l’endroit de la nouvelle Représentante de la Guinée au palais de Verre de Manhattan, cette petite et retentissante phrase : « au plaisir de recevoir ces lettres de créance. La Guinée et les Nations Unies ont toujours eu une relation exceptionnelle et j’en suis sûr qu’elle serait encore plus exceptionnelle avec vous. Soyez la bienvenue ! »

Au cours de cette cérémonie solennelle et historique, l’Ambassadeur a transmis les chaleureuses salutations de Président de la République de Guinée.

Dans son message, elle a réitéré la haute appréciation du Gouvernement de la Guinée aux réformes courageuses et hardies entreprises sous l’égide de Monsieur António Guterres.

Ces réformes, comme l’a si bien souligné le Secrétaire général, jettent les bases du repositionnement de l’Agenda de développement au cœur du système des Nations Unies.

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Agenda 2030, l’Ambassadeur a annoncé l’arrivée d’une mission de haut niveau dans le cadre du Forum politique de haut niveau sur la mise en œuvre des ODD.

L’Ambassadeur a également évoqué la présidence réussie du Président Alpha Condé à la tête de l’Union Africaine.

Le Secrétaire général a évoqué le rôle historique de la contribution de la République dans la libération et l’indépendance des colonies portugaises.

Mr. Guterres a réitéré son amitié et sa haute considération pour le Président Alpha Condé.

Pour sa part, l’Ambassadeur Fatoumata Kaba Sidibé a demandé le soutien du Secrétaire général des Nations Unies dans l’accomplissement de sa mission.

Il faut enfin préciser qu’après l’icône Jeanne Martin Cissé et Mahawa Bangoura, l’Ambassadeur Fatoumata Sidibé qui a été par ailleurs ancienne ministre des Affaires Etrangères et ancienne ambassadeur de la Guinée à Abuja, au Nigeria ; à Addis-Abeba, en Ethiopie et auprès de l’Union Africaine, est la troisième femme guinéenne à avoir représenté la Guinée aux Nations Unies.